Zakażenia wirusem HIV. Ekspertka mówi o "ryzykownych zachowaniach" i "złudnym poczuciu bezpieczeństwa"

Według ekspertów, jedną z przyczyn rosnącej liczby zakażeń wirusem HIV, jest profilaktyka, która kiedyś, była znacznie bardziej powszechna. - Myślę, że tutaj role odgrywają dwa czynniki, że nieco więcej osób jednak korzysta z testowania, ale myślę, że przede wszystkim jednak podejmujemy więcej zachowań ryzykownych - stwierdziła Irena Przepiórka ze Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami", cytowana przez tvn24.pl. Przepiórka dodała, że wspomniane "ryzykowne zachowania" wynikają ze "złudnego poczucia bezpieczeństwa". Ekspertka zwróciła uwagę, że statystyki dotyczące innych chorób przenoszonych drogą płciową również rosną. - Więc niestety właśnie ta świadomość, co jest ryzykowne, a co nie, to takie złudne poczucie bezpieczeństwa powoduje, że ludzie podejmują zachowania ryzykowne i dochodzi do zakażenia - uważa Przepiórka.

Eksperci przestrzegają, że każdy, kto choć raz znalazł się w podobnej sytuacji, powinien wykonać test w kierunku wirusa HIV. Aby to zrobić, najlepiej skorzystać ze strony Krajowego Centrum ds. AIDS. Znajdziemy tam też numer telefonu zaufania oraz adresy placówek wykonujących diagnostykę, a w razie potrzeby leczenie.

Jak wygląda leczenie HIV w Polsce?

Warto przypomnieć, że leczenie HIV w Polsce jest w pełni refundowane dla osób ubezpieczonych. Większość pacjentów przyjmuje leki raz dziennie, doustnie. Grzegorz Jezierski, koordynator programu Buddy Polska, podkreślił w rozmowie z tvn24.pl, że "nowoczesne, w pełni dostępne w Polsce leki zasadniczo nie powodują skutków ubocznych i niezwykle rzadko wchodzą w interakcje". Eksperci podkreślają, że nie można zakazić się wirusem HIV od leczącej się osoby zakażonej. Leczenie trzeba jednak rozpocząć jak najszybciej, zaraz po wykryciu wirusa HIV.

"Żyjemy normalnie"

Jak wygląda życie z HIV? - Żyjemy normalnie, pracujemy normalnie, jesteśmy w związkach, uprawiamy sport. Początek jest trudny, ale potem dla większości osób to tak naprawdę jedna tabletka dziennie i wizyta kontrolna w poradni co kilka miesięcy - tłumaczy Grzegorz Jezierski.

Źródło: tvn24.pl