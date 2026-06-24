Tramwaje całkowicie znikną z ważnej trasy. Na Prawobrzeże dojedziesz tylko autobusem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-24 7:56

Pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie czekają spore zmiany. Tramwaje przestaną kursować na trasie między centrum i Prawobrzeżem. Na szczęście tylko na weekend. Wszystko z powodu rozpoczynającego się remontu torowiska na Estakadzie Pomorskiej. W tym czasie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Weekend bez tramwajów na Prawobrzeże

Spółka Tramwaje Szczecińskie przekazała, że w najbliższą sobotę i niedzielę (27-28 czerwca) ruch na Estakadzie Pomorskiej zostanie całkowicie wstrzymany. Głównym powodem jest instalacja tymczasowych rozjazdów, które w przyszłości umożliwią prowadzenie ruchu wahadłowego po jednym torze.

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– Musimy na chwilę zatrzymać tramwaje, żeby móc jeździć dalej przez kolejne miesiące – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich. – Budowa rozjazdów to operacja wymagająca pełnego wyłączenia torowiska. Dlatego w weekend pasażerowie skorzystają z komunikacji zastępczej.

Prace na Estakadzie Pomorskiej

Wykonawcą inwestycji jest stargardzka firma Stanled, a wartość podpisanej umowy wynosi blisko 8 milionów złotych brutto (dokładnie 7 986 883,24 zł). Całkowity czas realizacji zaplanowano na 120 dni. W tym czasie przewiduje się między innymi rozebranie obecnego torowiska, likwidację uszkodzonych fundamentów, wylanie nowej warstwy betonowej oraz położenie zupełnie nowych torów. Konieczność remontu wynika z zaawansowanej degradacji elementów mocujących szyny do estakady.

Utrudnienia dla kierowców

Od czwartku, 25 czerwca, zmiany dotkną również kierowców. Pasy ruchu bezpośrednio sąsiadujące z torowiskiem zostaną zamknięte. W dalszych etapach wyłączane będą kolejne pasy wewnętrzne, a prędkość zostanie ograniczona do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. Wykonawca ma jednak obowiązek przywrócić pełną przepustowość w dwóch terminach: 4 sierpnia podczas Tour de Pologne oraz w dniach 13-16 sierpnia z okazji wydarzenia Żagle 2026.

Kiedy tramwaje wrócą na Prawobrzeże?

Komunikacja tramwajowa na trasie Śródmieście - Prawobrzeże zostanie wznowiona już w poniedziałek, 29 czerwca. Należy jednak spodziewać się pewnych niedogodności. Wojciech Jachim informuje, że na odcinku 420 metrów tramwaje będą musiały zwolnić do 10 km/h, co wiąże się ze zmianami w rozkładach jazdy. Ponadto, w trakcie całego procesu remontowego, przewidziano trzy przerwy w kursowaniu tramwajów, o których spółka poinformuje w stosownym czasie.

Widok z lotu ptaka na Estakadę Pomorską w Szczecinie, ukazujący czteropasmową drogę z torowiskiem tramwajowym pośrodku oraz ruch samochodowy i tramwaj. W tle widać tereny przemysłowe, rzekę i budynki. Więcej o zmianach w komunikacji na naszym portalu.
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