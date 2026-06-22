Aston Martin staranował auta w centrum miasta. Kierowca miał 2,5 promila! Internauci nie zostawili na nim suchej nitki

Pijany kierowca uderzył w trzy auta

Na nagraniu widać jak kierowca luksusowego auta jechał chwiejnym torem, po czym nagle odbił i z impetem wjechał w trzy zaparkowane pojazdy. Po wszystkim próbował uciec, ale świadkowie natychmiast go zatrzymali i przekazali policji.

Jak podaje TVP3 Szczecin, badanie alkomatem miało wykazać 2,5 promila – poziom, przy którym kierowca praktycznie nie jest w stanie kontrolować pojazdu.

Internet wrze. Komentarze są miażdżące

Pod nagraniem na „Piratach drogowych” pojawiła się lawina komentarzy. Większość internautów ostro potępia zachowanie kierowcy, ale nie brakuje też ironii, czarnego humoru i – niestety – przechwałek osób, które same jeździły po alkoholu.

Najczęściej powtarzające się opinie:

„Przez weekend poszło za dużo wstrząśniętych nie mieszanych” „Weekendowe imprezy” „Długo się nie najeździł. Było to auto widać na mieście” „Od razu dożywocie dla takiego bydlaka” „Taki był ładny amerykański, szkoda…” „No to po prawku. Szkoda Astona” „Auto dla ubogich, prawdziwi kierowcy jeżdżą prestiżowymi samochodami Tesla”

„Będzie jak Mustang”. Internauci spekulują o konfiskacie

Wielu komentujących nawiązuje do głośnej sprawy skonfiskowanego Mustanga, który trafił do policyjnej floty po pijackim rajdzie jego właściciela.

W sieci pojawiają się wpisy:

„No to chyba teraz ten pojazd będzie liderem pod względem wartości, przejętych przez drogówkę” „Ładny przyszły radiowóz policyjny” „Czy samochód został skonfiskowany?” „O, będzie Aston zarekwirowany jak Mustang”

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty aut pijanych kierowców sprawiają, że taka możliwość jest bardzo realna.

Ciemna strona komentarzy. „Miało się więcej i się jeździło”

Niestety, pod nagraniem pojawiły się także wpisy osób, które – być może dla żartu, a może nie – chwalą się jazdą po alkoholu:

„Ja pie***le, z dwoma promilami nie dać rady jechać, miało się więcej i się jeździło.”

Takie komentarze są szeroko krytykowane przez innych użytkowników, którzy podkreślają, że pijani kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie.

Co grozi sprawcy?

Za jazdę po alkoholu i spowodowanie kolizji kierowcy grozi:

do 3 lat więzienia,

zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata,

wysoka grzywna,

obowiązkowe świadczenie pieniężne – co najmniej 5 tys. zł,

konfiskata pojazdu, jeśli potwierdzi się, że był jego właścicielem.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie