Utrudnienia dla kierowców na wjeździe do miasta. Rusza budowa nowego odcinka S10

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Utrudnienia na wjeździe do Szczecina. Ruszają prace przy budowie S10
Przedsiębiorstwo Budimex odpowiedzialne za realizację projektu drogowego przystępuje do tworzenia specjalnych przejazdów łączących obie strony trasy. Wymusi to wyłączenie z użytkowania wewnętrznych pasów na kilku wyznaczonych fragmentach drogi. Podjęcie takich kroków ułatwi lipcowe przeniesienie potoku aut na nitkę prowadzącą w kierunku wyjazdu ze Szczecina.
Drogowe komplikacje pojawią się w trzech wyznaczonych strefach:
- Na odcinku pomiędzy szczecińskim węzłem Kijewo a miejscem do ważenia pojazdów
- Tuż za skrzyżowaniem Szosy Stargardzkiej i ulicy Karola Balińskiego
- Na odcinku drogi S10 około tysiąca metrów przed granicą miasta
- To przygotowanie do dużej zmiany organizacji ruchu, którą planujemy wprowadzić między 8 a 10 lipca” – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.
Prace na trasie do Stargardu. W lipcu kierowcy przejadą tylko jedną jezdnią
W środku lata zmotoryzowani będą zmuszeni do korzystania wyłącznie z jednej strony drogi, ponieważ drogowcy rozpoczną wznoszenie specjalnego korytarza dla dzikiej zwierzyny. Taka sytuacja z pewnością zaowocuje powstawaniem ogromnych zatorów w godzinach największego natężenia ruchu. Samochody zostaną skierowane na nitkę wyjazdową, gdzie powstaną łącznie cztery pasy, jednak te wewnętrzne zyskają zaledwie dwa i pół metra szerokości.
- To rozwiązanie tymczasowe, ale konieczne, by rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni i podłączenia do nowej S10 – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.
Osoby podróżujące ulicą Karola Balińskiego wkrótce stracą możliwość bezpośredniego zjazdu w stronę centrum, a wyznaczony przez drogowców objazd poprowadzi kierowców przez drogę wojewódzką numer 119. Autobusy komunikacji miejskiej linii 72 również zmienią swoją stałą trasę, dopasowując się do wytyczonych ścieżek alternatywnych. Z kolei przed samą granicą miasta strumień pojazdów zostanie w całości przeniesiony na asfalt prowadzący do Stargardu, gdzie wyznaczone będą dwa pasy w stronę tego miasta oraz zaledwie jeden pas w kierunku Szczecina.
Nowy odcinek S10 odciąży szczecińską Płonię. Koniec z ruchem tranzytowym przez osiedle
Tworzony właśnie fragment trasy będzie liczył niespełna cztery i pół kilometra długości i ostatecznie zabierze ruch tranzytowy z dala od szczecińskiego osiedla Płonia. Obecnie potężne ciężarówki oraz auta osobowe muszą manewrować tam pomiędzy licznymi skrzyżowaniami oraz gęstą siecią przejść dla pieszych.
Projekt budowlany zakłada stworzenie następujących elementów infrastruktury:
- Dwa zupełnie nowe węzły drogowe określane jako Szczecin Zdunowo oraz Szczecin Płonia
- Dwa górne przejścia zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przemieszczaniu się zwierząt
- Konstrukcja mostowa nad rzeką Płonia z dodatkową funkcją przejścia dla lokalnej fauny
- Bezpieczne przejście dla pieszych i rowerzystów pod trasą S10 zlokalizowane w okolicy MOS-u
- To inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Wyprowadzimy tranzyt z zurbanizowanej części miasta – zapewnia Grzeszczuk.
Najpoważniejsze utrudnienia na przebudowywanej trasie potrwają nieprzerwanie aż do końca sierpnia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prosi wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz regularne sprawdzanie informacji o aktualnej sytuacji na drogach.