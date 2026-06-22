Utrudnienia dla kierowców na wjeździe do miasta. Rusza budowa nowego odcinka S10

Utrudnienia na wjeździe do Szczecina. Ruszają prace przy budowie S10

Przedsiębiorstwo Budimex odpowiedzialne za realizację projektu drogowego przystępuje do tworzenia specjalnych przejazdów łączących obie strony trasy. Wymusi to wyłączenie z użytkowania wewnętrznych pasów na kilku wyznaczonych fragmentach drogi. Podjęcie takich kroków ułatwi lipcowe przeniesienie potoku aut na nitkę prowadzącą w kierunku wyjazdu ze Szczecina.

Drogowe komplikacje pojawią się w trzech wyznaczonych strefach:

Na odcinku pomiędzy szczecińskim węzłem Kijewo a miejscem do ważenia pojazdów

Tuż za skrzyżowaniem Szosy Stargardzkiej i ulicy Karola Balińskiego

Na odcinku drogi S10 około tysiąca metrów przed granicą miasta

- To przygotowanie do dużej zmiany organizacji ruchu, którą planujemy wprowadzić między 8 a 10 lipca” – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.

Prace na trasie do Stargardu. W lipcu kierowcy przejadą tylko jedną jezdnią

W środku lata zmotoryzowani będą zmuszeni do korzystania wyłącznie z jednej strony drogi, ponieważ drogowcy rozpoczną wznoszenie specjalnego korytarza dla dzikiej zwierzyny. Taka sytuacja z pewnością zaowocuje powstawaniem ogromnych zatorów w godzinach największego natężenia ruchu. Samochody zostaną skierowane na nitkę wyjazdową, gdzie powstaną łącznie cztery pasy, jednak te wewnętrzne zyskają zaledwie dwa i pół metra szerokości.

- To rozwiązanie tymczasowe, ale konieczne, by rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni i podłączenia do nowej S10 – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Osoby podróżujące ulicą Karola Balińskiego wkrótce stracą możliwość bezpośredniego zjazdu w stronę centrum, a wyznaczony przez drogowców objazd poprowadzi kierowców przez drogę wojewódzką numer 119. Autobusy komunikacji miejskiej linii 72 również zmienią swoją stałą trasę, dopasowując się do wytyczonych ścieżek alternatywnych. Z kolei przed samą granicą miasta strumień pojazdów zostanie w całości przeniesiony na asfalt prowadzący do Stargardu, gdzie wyznaczone będą dwa pasy w stronę tego miasta oraz zaledwie jeden pas w kierunku Szczecina.

Nowy odcinek S10 odciąży szczecińską Płonię. Koniec z ruchem tranzytowym przez osiedle

Tworzony właśnie fragment trasy będzie liczył niespełna cztery i pół kilometra długości i ostatecznie zabierze ruch tranzytowy z dala od szczecińskiego osiedla Płonia. Obecnie potężne ciężarówki oraz auta osobowe muszą manewrować tam pomiędzy licznymi skrzyżowaniami oraz gęstą siecią przejść dla pieszych.

Projekt budowlany zakłada stworzenie następujących elementów infrastruktury:

Dwa zupełnie nowe węzły drogowe określane jako Szczecin Zdunowo oraz Szczecin Płonia

Dwa górne przejścia zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przemieszczaniu się zwierząt

Konstrukcja mostowa nad rzeką Płonia z dodatkową funkcją przejścia dla lokalnej fauny

Bezpieczne przejście dla pieszych i rowerzystów pod trasą S10 zlokalizowane w okolicy MOS-u

- To inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Wyprowadzimy tranzyt z zurbanizowanej części miasta – zapewnia Grzeszczuk.

Najpoważniejsze utrudnienia na przebudowywanej trasie potrwają nieprzerwanie aż do końca sierpnia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prosi wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz regularne sprawdzanie informacji o aktualnej sytuacji na drogach.

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