Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli przebywający w Dąbkach mają dziś powody do radości. Na żadnej z lokalnych plaż nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że warunki pozwalają na bezpieczne wejście do wody. Warto jednak rzucić okiem na szczegółowe parametry poszczególnych stref, ponieważ natura przyniosła plażowiczom niemałą niespodziankę:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: panuje tu bardzo przyjemna temperatura powietrza wynosząca 24°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C . Wiatr jest praktycznie niewyczuwalny ( 1 m/s ), a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli .

panuje tu bardzo przyjemna temperatura powietrza wynosząca , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Wiatr jest praktycznie niewyczuwalny ( ), a woda została oceniona jako w pełni . Dąbki Wschód – kąpielisko II: to miejsce zaskakuje niesamowitą anomalią termiczną – temperatura wody wynosi tu aż 24°C , podczas gdy powietrze schłodziło się do 19°C ! Przy niemal bezwietrznej pogodzie ( 1 m/s ) wejście do wody będzie prawdziwą, ciepłą przyjemnością.

to miejsce zaskakuje niesamowitą anomalią termiczną – temperatura wody wynosi tu aż , podczas gdy powietrze schłodziło się do ! Przy niemal bezwietrznej pogodzie ( ) wejście do wody będzie prawdziwą, ciepłą przyjemnością. Dąbki Zachód – kąpielisko I: idealne połączenie dla tradycyjnych plażowiczów – słońce i temperatura powietrza na poziomie 24°C przy temperaturze wody wynoszącej 19°C . Delikatny zefir o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu relaksowi.

idealne połączenie dla tradycyjnych plażowiczów – słońce i temperatura powietrza na poziomie przy temperaturze wody wynoszącej . Delikatny zefir o prędkości sprzyja spokojnemu relaksowi. Dąbki Zachód – kąpielisko II: identyczne, świetne warunki jak na sąsiednim sektorze zachodnim – 24°C w cieniu, 19°C w wodzie i bardzo spokojna powierzchnia morza przy wietrze 1 m/s.

Wszystkie cztery lokalizacje posiadają aktualne, pozytywne oceny jakości wody, co gwarantuje w pełni bezpieczny i higieniczny wypoczynek nad brzegiem morza.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów napływają znakomite wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Co więcej, doniesienia z polskiego wybrzeża potwierdzają, że na początku sierpnia otwarte wody Bałtyku są całkowicie wolne od tych organizmów, co pozwala na niczym nieskrępowaną zabawę w wodzie. Czystość plaż i brak uciążliwych glonów to kolejny powód, by spędzić dzisiejszy dzień nad samym brzegiem morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć lokalne pomiary wskazują na wyjątkowo spokojną aurę z wiatrem rzędu 1 m/s i temperaturą powietrza sięgającą 24°C, należy pamiętać o prognozach długoterminowych. Synoptycy ostrzegają przed nadchodzącym załamaniem pogody nad południowym Bałtykiem, które może przynieść wiatr w porywach do 7 stopni w skali Beauforta oraz szkwały burzowe. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz obserwacja koloru flagi wywieszonej na stanowisku. Ponadto warto pamiętać, że plaże Dąbki Zachód szczycą się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. A dla osób szukających dodatkowych atrakcji na weekend, już 9 sierpnia w uzdrowisku odbędzie się wyjątkowy koncert rockowy połączony z prezentacją lokalnego rękodzieła i przysmaków kół gospodyń wiejskich – to idealne dopełnienie udanego urlopu!

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