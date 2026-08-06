Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-06 12:12

Po niespokojnej nocy, podczas której nad województwem zachodniopomorskim przeszły gwałtowne burze, a strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, czwartek 6 sierpnia przynosi wyczekiwane uspokojenie aury. Gorący front burzowy ustępuje miejsca rześkiemu powietrzu polarno-morskiemu, dzięki czemu temperatura w Grzybowie wynosi dziś bardzo przyjemne 22°C. Co najważniejsze dla wczasowiczów – tutejsza plaża i kąpielisko są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla wszystkich spragnionych morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O bezpiecznych kąpielach w Grzybowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, przygotowano doskonałe informacje. Kąpielisko w Grzybowie jest dziś otwarte, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Choć na otwartym Bałtyku wiatr może wzrosnąć w porywach do 7 stopni w skali Beauforta, w samej strefie przybrzeżnej panuje wyjątkowo spokojna atmosfera.

  • Kąpielisko Grzybowo – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Na plaży nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 22°C, z kolei woda w Bałtyku ma wyjątkowo zachęcające 20°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę wody, idealną nawet dla najmłodszych pływaków.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic regularnie powraca w sezonie letnim, szczególnie gdy po fali upałów następuje nagłe załamanie pogody. Plażowicze mogą jednak odetchnąć z ulgą – na kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalna ocena jakości wody wydana przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda jest czysta i całkowicie bezpieczna do kąpieli. Kolejne kontrolne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia, co pozwala na spokojne planowanie urlopu bez obaw o nagłe zamknięcie plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Grzybowie jest niezwykle sprzyjająca – 22°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz minimalny wiatr o sile 1 m/s tworzą wprost idealne warunki do wypoczynku. Warto jednak pamiętać, że po przejściu frontów atmosferycznych sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zatem stałe kontrolowanie koloru flagi na masztach ratowniczych. Biała flaga zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – bezpieczeństwo zawsze musi być na pierwszym miejscu.

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