Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Ratownicy i służby sanitarne potwierdzają – we wszystkich czterech oficjalnych strefach rekreacyjnych woda spełnia najwyższe normy czystości. Aktualne pomiary przynoszą doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli, jednak należy pamiętać o dynamicznie zmieniającej się aurze i potencjalnych szkwałach burzowych zapowiadanych przez synoptyków.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Ustroniu Morskim:

Kąpielisko morskie „Centralna” – woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , a woda w Bałtyku ma zachęcające 20°C . Wiatr rano był bardzo słaby i osiągał zaledwie 2 m/s . Brak czerwonej flagi oznacza, że plaża jest otwarta dla turystów.

– woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma zachęcające . Wiatr rano był bardzo słaby i osiągał zaledwie . Brak czerwonej flagi oznacza, że plaża jest otwarta dla turystów. Kąpielisko morskie „Fregata” – idealne miejsce na bezpieczny relaks. Parametry są tu tożsame: temperatura powietrza to 22°C , woda ma 20°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

– idealne miejsce na bezpieczny relaks. Parametry są tu tożsame: temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest czysta i bezpieczna. Kąpielisko morskie „Muszla” – to kolejne miejsce, gdzie możemy bez obaw wejść do wody. Termometry wskazują 22°C w powietrzu oraz 20°C w wodzie. Spokojny wiatr o sile 2 m/s rano sprzyjał najmłodszym plażowiczom.

– to kolejne miejsce, gdzie możemy bez obaw wejść do wody. Termometry wskazują w powietrzu oraz w wodzie. Spokojny wiatr o sile rano sprzyjał najmłodszym plażowiczom. Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna” – zamyka stawkę w pełni bezpiecznych plaż. Czystość wody nie budzi zastrzeżeń, temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 20°C, a wiatr to łagodne 2 m/s.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha na wodzie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Całe otwarte Wybrzeże Środkowe oraz Zachodnie pozostaje w tym momencie wolne od tego problemu. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej doskonałą jakość, dzięki czemu bez obaw o zdrowie swoje i najbliższych można korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Ustroniu Morskim zapowiadają się na umiarkowanie ciepłe, z temperaturą powietrza na poziomie 22°C i wodą ogrzaną do 20°C. Choć poranny, słaby wiatr o sile 2 m/s stwarza sielankową atmosferę, nie dajmy się zwieść pozorom. IMGW wydał dla Bałtyku Południowego ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć nawet do 7 stopni w skali Beauforta, a także przed możliwymi gwałtownymi burzami.

W związku z tym przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Sytuacja na Bałtyku przy zapowiadanym froncie burzowym może ulec drastycznej zmianie w ciągu zaledwie kilkunastu minut – bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny zawsze musi być na pierwszym miejscu!

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