Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Planujący urlop nad Bałtykiem mają dziś ogromne powody do radości, ponieważ warunki do plażowania w regionie są wyśmienite. Wszystkie strzeżone plaże w Międzyzdrojach są otwarte, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają wykwalifikowani ratownicy. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie parametrów dla obu tutejszych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi niezwykle przyjemne 25°C , z kolei woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych 20°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza bez wysokich fal, co stwarza idealne warunki dla rodzin z najmłodszymi dziećmi.

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi niezwykle przyjemne , z kolei woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojną taflę morza bez wysokich fal, co stwarza idealne warunki dla rodzin z najmłodszymi dziećmi. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo) – po drugiej stronie mola panują identyczne, doskonałe warunki. Woda jest oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, jej temperatura wynosi 20°C przy temperaturze powietrza sięgającej 25°C. Delikatny powiew wiatru o sile 1 m/s sprawia, że relaks na plaży przebiega w bezstresowej atmosferze.

Zarówno wschodnia, jak i zachodnia plaża gwarantują świetną zabawę i pełne bezpieczeństwo pod kątem czystości mikrobiologicznej.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich turystów, którzy obawiają się nagłego zakwitu cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest całkowicie przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Jak potwierdzają oficjalne komunikaty służb sanitarnych, całe zachodniopomorskie wybrzeże Bałtyku jest obecnie wolne od tego uciążliwego problemu. Jedynym kąpieliskiem w całym regionie objętym zakazem kąpieli z powodu sinic pozostaje Stepnica położona nad Zalewem Szczecińskim, co oznacza, że w samych Międzyzdrojach można bez żadnych obaw zażywać morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Międzyzdrojach przynosi wręcz wymarzoną aurę do wypoczynku: 25°C w cieniu, woda o temperaturze 20°C oraz minimalny ruch powietrza (wiatr zaledwie 1 m/s) zapewniają komfort termiczny i bezpieczne pływanie. Należy jednak pamiętać, że warunki nad morzem mogą ulec zmianie w ułamku sekundy, a aura bywa nieprzewidywalna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe kontrolowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb dbających o bezpieczeństwo na plaży. Udanej i bezpiecznej zabawy!

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