Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Ratownicy pracujący na plażach w Sarbinowie mają dziś powody do zadowolenia – warunki do kąpieli są po prostu wymarzone. Spokojne morze i brak silnego wiatru gwarantują bezpieczną rekreację na każdym z kąpielisk. Oto szczegółowy raport z poszczególnych stref:

Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda w Bałtyku ma aż 20°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma aż . Wiatr wieje z minimalną prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211: Podobnie jak w strefie obok, powietrze ma 22°C , a woda wyjątkowo ciepłe 20°C . Wiatr to zaledwie 1 m/s , co zapewnia spokojną taflę morza.

Podobnie jak w strefie obok, powietrze ma , a woda wyjątkowo ciepłe . Wiatr to zaledwie , co zapewnia spokojną taflę morza. Sarbinowo 212: Tutaj również odnotujemy 22°C w powietrzu i aż 20°C w wodzie. Delikatny wietrzyk wieje z prędkością 2 m/s .

Tutaj również odnotujemy w powietrzu i aż w wodzie. Delikatny wietrzyk wieje z prędkością . Sarbinowo 213B: Warunki są identyczne jak w sąsiednich sektorach – temperatura powietrza to 22°C, wody 20°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnie oficjalne badania czystości wody potwierdzają, iż woda we wszystkich tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Następna kontrola zaplanowana jest na 12 sierpnia, dzięki czemu plażowicze mogą bez żadnych obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu sinic, tak charakterystycznego dla niektórych okresów nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i bezpieczna. Służby sanitarne oraz ratownicy na bieżąco monitorują stan wody, jednak na ten moment nie ma najmniejszych powodów do obaw – można bez przeszkód cieszyć się kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie sprzyja udanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscylująca wokół 22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą tworzy idealne warunki na piasku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to przede wszystkim odpowiedzialność. Choć warunki są doskonałe, a morze spokojne, zawsze kąpmy się w miejscach strzeżonych przez ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń oraz sygnałów flagowych. Bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze, zwłaszcza w kontekście tragicznych zdarzeń, do których dochodziło na okolicznych plażach w tym sezonie.

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