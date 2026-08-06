Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-06 10:50

Wspaniałe, letnie warunki panują dzisiaj, 6 sierpnia, na plażach w Sarbinowie. Praktycznie bezwietrzna pogoda i wyjątkowo ciepły Bałtyk stwarzają idealne warunki do wypoczynku, zachęcając rzesze turystów do bezpiecznego wejścia do wody. Wszystkie monitorowane kąpieliska w tym nadmorskim kurorcie są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody wczasowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Sarbinowie. O bezpiecznych kąpielach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Ratownicy pracujący na plażach w Sarbinowie mają dziś powody do zadowolenia – warunki do kąpieli są po prostu wymarzone. Spokojne morze i brak silnego wiatru gwarantują bezpieczną rekreację na każdym z kąpielisk. Oto szczegółowy raport z poszczególnych stref:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda w Bałtyku ma aż 20°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Podobnie jak w strefie obok, powietrze ma 22°C, a woda wyjątkowo ciepłe 20°C. Wiatr to zaledwie 1 m/s, co zapewnia spokojną taflę morza.
  • Sarbinowo 212: Tutaj również odnotujemy 22°C w powietrzu i aż 20°C w wodzie. Delikatny wietrzyk wieje z prędkością 2 m/s.
  • Sarbinowo 213B: Warunki są identyczne jak w sąsiednich sektorach – temperatura powietrza to 22°C, wody 20°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnie oficjalne badania czystości wody potwierdzają, iż woda we wszystkich tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Następna kontrola zaplanowana jest na 12 sierpnia, dzięki czemu plażowicze mogą bez żadnych obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu sinic, tak charakterystycznego dla niektórych okresów nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i bezpieczna. Służby sanitarne oraz ratownicy na bieżąco monitorują stan wody, jednak na ten moment nie ma najmniejszych powodów do obaw – można bez przeszkód cieszyć się kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie sprzyja udanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscylująca wokół 22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą tworzy idealne warunki na piasku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to przede wszystkim odpowiedzialność. Choć warunki są doskonałe, a morze spokojne, zawsze kąpmy się w miejscach strzeżonych przez ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń oraz sygnałów flagowych. Bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze, zwłaszcza w kontekście tragicznych zdarzeń, do których dochodziło na okolicznych plażach w tym sezonie.

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