Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-06 10:48

Po gwałtownych burzach, które jeszcze minionej nocy przechodziły nad województwem zachodniopomorskim i dla których IMGW wydało ostrzeżenia z porywami wiatru do 100 km/h, nad Świnoujściem nareszcie zaświeciło słońce. W czwartek, 6 sierpnia, warunki na tutejszych plażach uległy diametralnej poprawie, a turyści mogą bez przeszkód cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem. Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Świnoujściu. O bezpiecznych kąpieliskach bez sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Po nocnym załamaniu pogody warunki atmosferyczne i stan morza błyskawicznie się ustabilizowały. Woda we wszystkich lokalizacjach nadaje się do kąpieli, a brak jakichkolwiek czerwonych flag oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków letniego Bałtyku. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Idealne warunki do wypoczynku z temperaturą powietrza wynoszącą 23°C i przyjemną temperaturą wody na poziomie 20°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) sprzyja spokojnej rekreacji. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, termometry wskazują tu 23°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 20°C. Delikatny powiew wiatru (1 m/s) nie tworzy fal, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki dla rodzin z dziećmi.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: W tym rejonie również odnotowano optymalne parametry. Powietrze ma 23°C, natomiast woda osiągnęła poziom 20°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s woda jest niemal gładka. Najnowsze dane potwierdzają brak przeciwwskazań sanitarnych do wejścia do morza.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: To kolejne miejsce wyróżnione w tym sezonie prestiżową Błękitną Flagą, które kusi świetnymi warunkami. Temperatura powietrza wynosi 23°C, wody – 20°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że woda na zachodnim wybrzeżu Bałtyku jest całkowicie wolna od zakwitów. Podczas gdy w niektórych innych rejonach województwa, na przykład w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, ze względu na sinice obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli, w Świnoujściu plażowicze mogą wchodzić do morza bez jakichkolwiek obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej i słonecznej pogody. Temperatura powietrza wynosząca 23°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) i ciepłą wodą o temperaturze 20°C tworzy idealną kompozycję do letniego relaksu. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych na plaży i stosowanie się do zaleceń ratowników pełniących dyżury. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem!

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