Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Dzięki sprzyjającej, bezwietrznej aurze i doskonałej jakości wody, turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków polskiego wybrzeża. Wszystkie siedem strzeżonych kąpielisk w mieście jest dziś dostępnych dla plażowiczów. Co warte podkreślenia, kąpielisko Mielno 216 po raz kolejny potwierdziło swoją najwyższą klasę, szczycąc się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026. Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których bezpiecznie wejdziecie dziś do wody:

Mielno 216: woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s. Mielno 218: woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s. Mielno 219: woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s. Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s. Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s. Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s. Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli (najnowsze badanie z 4 sierpnia), temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają niekiedy tym bakteriom, w Mielnie sytuacja jest pod stałą kontrolą służb sanitarnych, a najnowsze badania nie wykazują żadnych zagrożeń biologicznych. Można bez obaw cieszyć się morskimi falami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem łagodnej temperatury powietrza wynoszącej 22°C oraz wyjątkowo ciepłego jak na Bałtyk morza, które osiągnęło temperaturę aż 20°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja wypoczynkowi, jednak prognozy morskie IMGW na ten dzień zalecają czujność ze względu na przewidywane w rejonie Wybrzeża Środkowego szkwały burzowe oraz przejściowe opady deszczu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody – brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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