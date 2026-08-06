Pogoda w Szczecinie: 7-9 sierpnia

Weekendowa aura w Szczecinie pokaże dwa oblicza, choć przez cały czas pozostanie sucha. Mieszkańcy mogą liczyć na stopniowe ocieplenie i coraz więcej słońca z dnia na dzień. Różnica temperatury odczuwalna między piątkiem a niedzielą będzie wyraźna, a wiatr stopniowo osłabnie.

Piątek z chmurami i umiarkowaną temperaturą

Weekend rozpocznie się w Szczecinie umiarkowaną pogodą. W piątek, 7 sierpnia, na niebie pojawi się zachmurzenie, ale nie przyniesie ono opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 22-23 stopnie Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza, ze spadkiem temperatury do około 12 stopni. Tego dnia powieje też najmocniejszy wiatr w ciągu całego weekendu, osiągając prędkość około 4 m/s.

Słoneczna sobota i najchłodniejsza noc

Sobota, 8 sierpnia, przyniesie istotną poprawę pogody. Przede wszystkim na niebie zapanuje słońce, a prognozy zapowiadają bezchmurny dzień. Będzie też nieco cieplej – termometry wskażą maksymalnie około 24°C. Wiatr wyraźnie osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s. Warto jednak zwrócić uwagę na noc z soboty na niedzielę, która zapowiada się na najchłodniejszą w tym okresie. Temperatura może spaść do około 10 stopni Celsjusza.

Kulminacja ciepła w niedzielę

Ostatni dzień weekendu, 9 sierpnia, będzie zdecydowanie najcieplejszy. Niedziela w Szczecinie upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i dużej ilości słońca. Temperatura poszybuje w górę, osiągając w szczytowym momencie dnia prawie 29 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą na poziomie około 13 stopni. Wiatr pozostanie łagodny i nie będzie zakłócał wypoczynku.

Jak spędzić taki weekend w Szczecinie?

Pogoda w ten weekend będzie zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu, choć plany warto dopasować do konkretnego dnia. Piątkowa, umiarkowana aura sprzyja dłuższym spacerom po mieście czy rekreacyjnym przejażdżkom rowerowym. Z kolei w pełni słoneczna sobota i bardzo ciepła niedziela to idealne warunki do wypoczynku nad wodą, pikniku w parku czy spędzenia czasu w ogródkach gastronomicznych. Bezdeszczowa prognoza na cały weekend daje pewność, że plany nie zostaną pokrzyżowane przez nagłe załamanie pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather