Dobre wiadomości znad Bałtyku. Dawno nie było takiej sytuacji

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Zielone światło dla kąpieli w Bałtyku
Jak informuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkie strzeżone kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim działają dziś normalnie. Woda nadaje się do kąpieli, a plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.
To duża zmiana po ostatnich dniach, kiedy część miejsc była zamknięta z powodu sinic lub niesprzyjających warunków pogodowych.
Wyjątek poza Bałtykiem: Stepnica nadal zamknięta
Jedynym miejscem, gdzie wciąż obowiązuje zakaz kąpieli, jest Stepnica nad Zalewem Szczecińskim. Tam ratownicy nadal wywieszają czerwone flagi z powodu zakwitu sinic. To jednak akwen śródlądowy – nad samym morzem sytuacja jest stabilna i bezpieczna.
Bałtyk ma przyjemne 19–20 stopni
Temperatura wody utrzymuje się na poziomie 19–20°C, co dla wielu plażowiczów jest idealnym kompromisem między orzeźwieniem a komfortem. Ratownicy przypominają jednak, że warunki mogą zmieniać się w ciągu dnia – warto więc zerkać na oznakowanie na plaży i słuchać komunikatów służb.
Sprawdź aktualne informacje o sytuacji nad wodą
Stan kąpielisk jest aktualizowany na bieżąco w Serwisie Kąpieliskowym GIS. To tam pojawiają się najnowsze dane dotyczące jakości wody i ewentualnych zakazów.