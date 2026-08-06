Dobre wiadomości znad Bałtyku. Dawno nie było takiej sytuacji

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-06 8:20

To świetna wiadomość dla tysięcy osób wypoczywających nad polskim morzem. W środę na wszystkich bałtyckich kąpieliskach można było bezpiecznie wejść do wody – nigdzie nie powiewa czerwona flaga, a ratownicy nie wprowadzili zakazu kąpieli. Po kilku dniach niepewności Bałtyk wraca do formy.

Ludzie odpoczywają na słonecznej plaży z kolorowymi parawanami. O czystej wodzie w Bałtyku przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Krzysztof Bubel/ Shutterstock

Zielone światło dla kąpieli w Bałtyku

Jak informuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkie strzeżone kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim działają dziś normalnie. Woda nadaje się do kąpieli, a plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

To duża zmiana po ostatnich dniach, kiedy część miejsc była zamknięta z powodu sinic lub niesprzyjających warunków pogodowych.

Wyjątek poza Bałtykiem: Stepnica nadal zamknięta

Jedynym miejscem, gdzie wciąż obowiązuje zakaz kąpieli, jest Stepnica nad Zalewem Szczecińskim. Tam ratownicy nadal wywieszają czerwone flagi z powodu zakwitu sinic. To jednak akwen śródlądowy – nad samym morzem sytuacja jest stabilna i bezpieczna.

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Bałtyk ma przyjemne 19–20 stopni

Temperatura wody utrzymuje się na poziomie 19–20°C, co dla wielu plażowiczów jest idealnym kompromisem między orzeźwieniem a komfortem. Ratownicy przypominają jednak, że warunki mogą zmieniać się w ciągu dnia – warto więc zerkać na oznakowanie na plaży i słuchać komunikatów służb.

Sprawdź aktualne informacje o sytuacji nad wodą

Stan kąpielisk jest aktualizowany na bieżąco w Serwisie Kąpieliskowym GIS. To tam pojawiają się najnowsze dane dotyczące jakości wody i ewentualnych zakazów.

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