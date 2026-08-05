Klimatyzacja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Goście skarżą się na fatalne warunki

Hotel Gołębiewski w Pobierowie w ogniu pytań o klimatyzację

Jakiś czas temu zainteresowany wypoczynkiem w nadmorskim gigancie turysta opublikował specjalny wpis na jednej z grup zrzeszających sympatyków obiektu na Facebooku. Mężczyzna planował zarezerwować siedmiodniowy urlop, ale wolał najpierw dopytać o faktyczną wydajność systemu klimatyzacji w trakcie trwania najwyższych letnich temperatur.

Do osób które są aktualnie w hotelu. Zastanawiam się czy zarezerwować tygodniowy pobyt w okresie upałów, bo kolejna osoba informuje o problemie z klimatyzacją. Czy to prawda, że w pokojach i w miejscu śniadań jest zbyt ciepło? Relacjonował 7 piętro, problem z chłodzeniem pokoju (27C) i problem z ciśnieniem wody - czytamy w poście na Facebooku.

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Reakcja innych użytkowników była niezwykle szybka, a pod zapytaniem zaroiło się od relacji osób świeżo po wymeldowaniu. Pewna turystka wynajmująca przez weekend apartament przeznaczony dla trzech osób przyznała, że kwestia nawiewu faktycznie pozostawiała w tamtym czasie sporo do życzenia.

Niestety z klimatyzacją jest problem. W piątek było mega gorąco - czytamy w sekcji komentarzy.

Mimo ewidentnych uciążliwości autorka tej odpowiedzi postanowiła jednak spojrzeć na sprawę chłodnym okiem i zaapelowała o dużą dozę wyrozumiałości dla samej administracji.

Muszę usprawiedliwić hotel, ponieważ to nowy obiekt i wszystko jest testowane. W sobotę padało, więc było chłodno. Osobiście polecam z całego serca. Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Turyści w Hotelu Gołębiewski zmagają się z upałem od samego początku

Kłopoty z obniżeniem temperatury w potężnym kompleksie w Pobierowie nie są wcale nowym zjawiskiem. Już w pierwszych tygodniach po głośnym otwarciu napływały skargi na brak odpowiedniego chłodzenia podczas upałów, co potwierdził w swojej recenzji youtuber Książulo, który błyskawicznie uciekł z najdroższego apartamentu. Władze obiektu odnosiły się do napływających lawinowo reklamacji twierdzeniem, że cały kolosalny budynek wciąż znajduje się w fazie operacyjnego rozruchu.