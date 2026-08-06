Szczecin rozbrzmi muzyką! Eska Music Tour podczas Żagli 2026 – dwa wieczory pełne gwiazd, emocji i niezapomnianych brzmień

2026-08-06 10:27 Materiał sponsorowany

Od 14 do 16 sierpnia Szczecin ponownie stanie się żeglarską stolicą Polski. W tym roku Żagle 2026 zapowiadają się wyjątkowo – nie tylko dzięki ponad 30 żaglowcom z Polski, Niemiec, Holandii i Skandynawii, rejsom po Odrze, sportowym emocjom i atrakcjom dla całych rodzin, ale przede wszystkim dzięki dwóm wielkim koncertowym wieczorom Eska Music Tour, które przyciągną fanów muzyki w każdym wieku. Jeśli kochasz koncerty na żywo, energię tłumu i występy największych gwiazd – tego nie możesz przegapić.

Oświetlony żaglowiec w Szczecinie nocą i logo Eska Music Tour. O festiwalu Żagle 2026 przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Piątek: muzyczna podróż przez pokolenia – od Voo Voo po Dawida Kwiatkowskiego

Piątkowy wieczór Eska Music Tour to prawdziwa uczta dla fanów różnorodnych brzmień. Na scenie głównej pojawią się artyści, którzy od lat budują historię polskiej muzyki, oraz ci, którzy dziś wyznaczają jej nowe kierunki.

Koncert otworzy Chór Politechniki Morskiej wraz z legendarnym zespołem Voo Voo – formacją Wojciecha Waglewskiego, znaną z niezwykłej umiejętności łączenia rocka, jazzu i muzyki etnicznej. Ich wspólne występy to widowisko, które zachwyca zarówno fanów muzyki chóralnej, jak i rockowych brzmień.

Chór Politechniki Morskiej
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe
Voo Voo
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Po nich scenę przejmie Oskar Cyms – jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Laureat „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, zdobywca Bursztynowego Słowika, autor złotej płyty „Szkic i Kontury”. Jego hity podbijają radiowe listy przebojów, a koncerty przyciągają tłumy.

Oskar Cyms
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Kolejnym punktem programu będzie występ IRA – ikony polskiego rocka, obecnej na scenie od końca lat 80. Zespół ma na koncie takie przeboje jak „Nadzieja”, „Mój dom”, „Wiara” czy „Ona jest ze snu”, a ich koncerty to gwarancja potężnej energii i rockowego ognia.

IRA
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Wieczór zakończy Dawid Kwiatkowski – jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, zdobywca Europejskiej Nagrody MTV, Telekamery i wielu platynowych płyt. Jego hity „Proste”, „Bez Ciebie”, „Taki jak Ty” czy „Cafe de Paris” zna cała Polska. W Szczecinie usłyszymy je w wyjątkowej, festiwalowej odsłonie.

Dawid Kwiatkowski
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Sobota: scena należy do młodego pokolenia – Young Leosia, Kinny Zimmer, Blacha 2115 i Janusz Walczuk

Sobotni wieczór Eska Music Tour to eksplozja świeżości, energii i nowoczesnych brzmień. Na scenie pojawią się artyści, którzy w ostatnich latach zdominowali streamingi i festiwale.

Janusz Walczuk – twórca hitów, które błyskawicznie zdobywają popularność wśród młodych słuchaczy. Jego koncerty to połączenie emocji, mocnych tekstów i nowoczesnej produkcji.

Janusz Walczuk
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Blacha 2115 – reprezentant popularnego kolektywu 2115, znany z energetycznych występów i hitów, które rozpalają publiczność na największych festiwalach.

Blacha 2115
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Kinny Zimmer – artysta, który przebojem wdarł się na polską scenę rapową. Jego charakterystyczny styl i rozpoznawalne brzmienie sprawiają, że każdy koncert zamienia się w muzyczne show.

Kinny Zimmer
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Na finał – Young Leosia, jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Jej hity „Szklanki”, „Jungle Girl” czy „Coco Chanel” mają miliony odsłon, a koncerty to prawdziwa impreza, która porwie publiczność do tańca.

Young Leosia
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Dlaczego warto być na Eska Music Tour?

Odpowiedź jest prosta. A nawet jest ich kilka. Bo to dwa wieczory pełne emocji, które łączą pokolenia. Bo koncerty odbywają się w wyjątkowej scenerii – tuż obok żaglowców, w sercu jednego z najpiękniejszych nadodrzańskich bulwarów w Polsce. Bo to jedyna okazja, by w jednym miejscu zobaczyć tak różnorodnych artystów – od legend rocka po gwiazdy młodego pokolenia.

Eska Music Tour
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Żagle 2026 – muzyka, żaglowce i setki atrakcji

Choć koncerty Eska Music Tour są jednym z najważniejszych punktów programu, Żagle 2026 to znacznie więcej. W sobotę rano odbędzie się Bieg pod Żaglami, na Jeziorze Dąbie – Regaty o Puchar Prezydenta Szczecina, a nad Wyspą Grodzką zobaczymy widowiskowy pokaz dronów. Przez trzy dni działać będą strefy edukacyjne, zdrowia i bezpieczeństwa, Jarmark pod Żaglami, Aleja Artystów, Food Port, lunapark, warsztaty, piana party i wiele innych atrakcji dla całych rodzin.

Żagle
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe
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