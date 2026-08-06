Szczecin rozbrzmi muzyką! Eska Music Tour podczas Żagli 2026 – dwa wieczory pełne gwiazd, emocji i niezapomnianych brzmień

Piątek: muzyczna podróż przez pokolenia – od Voo Voo po Dawida Kwiatkowskiego

Piątkowy wieczór Eska Music Tour to prawdziwa uczta dla fanów różnorodnych brzmień. Na scenie głównej pojawią się artyści, którzy od lat budują historię polskiej muzyki, oraz ci, którzy dziś wyznaczają jej nowe kierunki.

Koncert otworzy Chór Politechniki Morskiej wraz z legendarnym zespołem Voo Voo – formacją Wojciecha Waglewskiego, znaną z niezwykłej umiejętności łączenia rocka, jazzu i muzyki etnicznej. Ich wspólne występy to widowisko, które zachwyca zarówno fanów muzyki chóralnej, jak i rockowych brzmień.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Po nich scenę przejmie Oskar Cyms – jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Laureat „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, zdobywca Bursztynowego Słowika, autor złotej płyty „Szkic i Kontury”. Jego hity podbijają radiowe listy przebojów, a koncerty przyciągają tłumy.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Kolejnym punktem programu będzie występ IRA – ikony polskiego rocka, obecnej na scenie od końca lat 80. Zespół ma na koncie takie przeboje jak „Nadzieja”, „Mój dom”, „Wiara” czy „Ona jest ze snu”, a ich koncerty to gwarancja potężnej energii i rockowego ognia.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Wieczór zakończy Dawid Kwiatkowski – jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, zdobywca Europejskiej Nagrody MTV, Telekamery i wielu platynowych płyt. Jego hity „Proste”, „Bez Ciebie”, „Taki jak Ty” czy „Cafe de Paris” zna cała Polska. W Szczecinie usłyszymy je w wyjątkowej, festiwalowej odsłonie.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Sobota: scena należy do młodego pokolenia – Young Leosia, Kinny Zimmer, Blacha 2115 i Janusz Walczuk

Sobotni wieczór Eska Music Tour to eksplozja świeżości, energii i nowoczesnych brzmień. Na scenie pojawią się artyści, którzy w ostatnich latach zdominowali streamingi i festiwale.

Janusz Walczuk – twórca hitów, które błyskawicznie zdobywają popularność wśród młodych słuchaczy. Jego koncerty to połączenie emocji, mocnych tekstów i nowoczesnej produkcji.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Blacha 2115 – reprezentant popularnego kolektywu 2115, znany z energetycznych występów i hitów, które rozpalają publiczność na największych festiwalach.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Kinny Zimmer – artysta, który przebojem wdarł się na polską scenę rapową. Jego charakterystyczny styl i rozpoznawalne brzmienie sprawiają, że każdy koncert zamienia się w muzyczne show.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Na finał – Young Leosia, jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Jej hity „Szklanki”, „Jungle Girl” czy „Coco Chanel” mają miliony odsłon, a koncerty to prawdziwa impreza, która porwie publiczność do tańca.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Dlaczego warto być na Eska Music Tour?

Odpowiedź jest prosta. A nawet jest ich kilka. Bo to dwa wieczory pełne emocji, które łączą pokolenia. Bo koncerty odbywają się w wyjątkowej scenerii – tuż obok żaglowców, w sercu jednego z najpiękniejszych nadodrzańskich bulwarów w Polsce. Bo to jedyna okazja, by w jednym miejscu zobaczyć tak różnorodnych artystów – od legend rocka po gwiazdy młodego pokolenia.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Żagle 2026 – muzyka, żaglowce i setki atrakcji

Choć koncerty Eska Music Tour są jednym z najważniejszych punktów programu, Żagle 2026 to znacznie więcej. W sobotę rano odbędzie się Bieg pod Żaglami, na Jeziorze Dąbie – Regaty o Puchar Prezydenta Szczecina, a nad Wyspą Grodzką zobaczymy widowiskowy pokaz dronów. Przez trzy dni działać będą strefy edukacyjne, zdrowia i bezpieczeństwa, Jarmark pod Żaglami, Aleja Artystów, Food Port, lunapark, warsztaty, piana party i wiele innych atrakcji dla całych rodzin.