Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-06 10:49

W czwartek, 6 sierpnia, plażowicze w Chłopach mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą w Bałtyku, choć nadchodzące godziny mogą przynieść dynamiczne zmiany w pogodzie. Przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny, który nad morze przynosi przelotne opady oraz ryzyko gwałtownych burz. Choć rano warunki na kąpieliskach były bardzo spokojne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Bałtyku i burzami na Wybrzeżu, które mogą pojawić się w ciągu dnia.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży. O bezpiecznych kąpielach w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Na ten moment oba oficjalne, strzeżone kąpieliska w Chłopach są w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Warunki do wypoczynku są bardzo przyjemne, choć ze względu na prognozy warto zachować czujność i na bieżąco monitorować sytuację na plaży.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Chłopach:

  • Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte, a woda w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena przydatności wody miała miejsce 31 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 12 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, natomiast woda w morzu osiągnęła przyjemne 20°C. Wiatr rano był niemal nieodczuwalny i wynosił zaledwie 1 m/s.
  • Chłopy 214: Tutaj również obowiązują identyczne, znakomite warunki. Kąpielisko jest otwarte, woda nadaje się do kąpieli, a jej temperatura to 20°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie letnim potrafią pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chłopach to przyjemne 22°C w powietrzu i aż 20°C w wodzie, co stwarza świetne warunki do rekreacji. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad Bałtykiem bywa kapryśna, zwłaszcza przy przechodzących frontach atmosferycznych, które mogą przynieść nagłe porywy wiatru i szkwały. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Jeśli na maszt trafi czerwona flaga, należy natychmiast wyjść z wody – bezpieczeństwo własne i bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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