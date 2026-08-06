Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-06 10:55

Podczas gdy fala tropikalnych upałów przetacza się przez Polskę i zmusza do szukania orzeźwienia, wybrzeże gminy Dziwnów oferuje dziś wymarzone warunki do wypoczynku nad wodą. Według raportu z 6 sierpnia, wszystkie lokalne plaże są w pełni bezpieczne i otwarte dla spragnionych ochłody turystów oraz mieszkańców. Spokojny Bałtyk i łagodny wiatr tworzą idealną aurę do letnich kąpieli.

Biała flaga przy pustej wieży ratowniczej na plaży w Dziwnowie. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 06.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w gminie Dziwnów zapraszają

Dla każdego, kto spędza urlop w tym malowniczym zakątku Pomorza Zachodniego, mamy doskonałe informacje. Wszystkie sześć oficjalnych kąpielisk w gminie Dziwnów jest dziś otwartych, a jakość wody została oceniona jako bez zarzutu. Co ważne, oprócz doskonałych warunków wodnych, na plażowiczów czekają dziś dodatkowe atrakcje – w Łukęcinie odbywają się właśnie plażowe animacje z cyklu „Bezpieczne wakacje”, a wieczorem w Dziwnówku zaplanowano tradycyjną, letnią potańcówkę pod gwiazdami.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: woda jest w pełni zdatna do kąpieli, jej temperatura wynosi komfortowe 20°C przy temperaturze powietrza sięgającej 22°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), co gwarantuje płaską taflę wody.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów: oferuje identyczne, wręcz basenowe warunki – woda ma 20°C, powietrze 22°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: kolejne miejsce z doskonałymi parametrami – temperatura wody to stabilne 20°C, powietrze 22°C, a wiatr to łagodne 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: idealne warunki do bezpiecznych kąpieli z temperaturą wody wynoszącą 20°C, powietrzem 22°C i minimalnym wiatrem 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek: tutaj powietrze jest minimalnie chłodniejsze i wynosi 20°C, ale woda zachowuje przyjemne 20°C. Nieco mocniejszy, ale wciąż bardzo łagodny wiatr (3 m/s) może tworzyć delikatne, orzeźwiające zmarszczki na wodzie.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa”: woda o temperaturze 20°C i powietrze o wartości 20°C sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Wiatr wiejący z prędkością 3 m/s dodaje przyjemnego chłodu podczas plażowania.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic jest największą obawą podczas letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a aktualne analizy potwierdzają, że tutejsze plaże – z których wiele szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi – są wolne od tego uciążliwego zjawiska.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek 6 sierpnia przynosi fantastyczną aurę do plażowania w gminie Dziwnów. Bardzo słaby wiatr (od 1 do 3 m/s) sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne, a stabilna temperatura wody na poziomie 20°C zachęca do długich kąpieli. Choć warunki są niemal idealne, zawsze pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody zlokalizujmy najbliższe stanowisko ratownicze i sprawdźmy kolor wywieszonej flagi. Tylko biała flaga daje nam zielone światło na bezpieczną i radosną zabawę w morskich falach.

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