Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Łazach są dziś otwarte i zapraszają amatorów morskich kąpieli. Po burzowej nocy nie ma już śladu, a woda w Bałtyku zachęca czystością – co potwierdzają oficjalne, pozytywne oceny przydatności wody do kąpieli. Na plażowiczów czekają świetnie przygotowane punkty rekreacyjne z pełną infrastrukturą sanitarną.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Łazach:

Łazy 223B : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 23°C , a woda w morzu ma przyjemne 19°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca). Co ważne, to wyjątkowe miejsce może poszczycić się prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem ekologicznym Błękitna Flaga , który potwierdza najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a woda w morzu ma przyjemne . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca). Co ważne, to wyjątkowe miejsce może poszczycić się prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem ekologicznym , który potwierdza najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Łazy 224 : Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – temperatura powietrza to 23°C , wody 19°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s . Badania laboratoryjne potwierdzają przydatność wody do kąpieli, a kolejne zaplanowano na 13 sierpnia.

: Kąpielisko jest . Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie . Badania laboratoryjne potwierdzają przydatność wody do kąpieli, a kolejne zaplanowano na 13 sierpnia. Łazy 225B: Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również panują optymalne warunki: temperatura powietrza wynosi 23°C, temperatura wody to 19°C, a prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna, a ratownicy dbają o spokojny wypoczynek wszystkich wczasowiczów.

Po udanym, słonecznym dniu na plaży warto zaplanować wieczór na lądzie. Już dziś od godziny 17:00 na placu Przystanek Kultura w Łazach odbędzie się IV Festiwal Smaku Łazanki pod hasłem „Łazanki jak u Babci”, oferujący m.in. wielkie gotowanie na rekordowej patelni, pokazy kulinarne i potańcówkę.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Łazach – zarówno na plaży 223B, 224, jak i 225B – nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Stan sanitarny Wybrzeża jest na bieżąco kontrolowany przez ratowników oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, co pozwala turystom bez obaw cieszyć się urokami Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Łazach to prawdziwy dar od losu po ostatnich zawirowaniach atmosferycznych na Pomorzu. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23°C, wodzie o temperaturze 19°C oraz symbolicznym wietrze o sile 1 m/s, warunki są wręcz idealne do plażowania. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Niezależnie od łagodnych prognoz, złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych, bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz stałe kontrolowanie koloru wywieszonej flagi. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje, że letni urlop upłynie pod znakiem wyłącznie dobrych wspomnień.

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