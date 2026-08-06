Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Choć synoptycy zapowiadają na otwartym morzu stopniowy wzrost siły wiatru w ciągu dnia, to obecnie w Dźwirzynie panuje niezwykle spokojna, wręcz sielankowa aura. Oficjalne raporty potwierdzają, że tutejsze plaże są bezpieczne i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Kąpielisko Dźwirzyno jest dziś otwarte, a brak czerwonej flagi daje zielone światło wszystkim miłośnikom morskich kąpieli. Na miejscu czekają na plażowiczów świetne parametry pogodowe i doskonała jakość wody.

Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniemy dziś na plaży:

Stan kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 24°C

24°C Temperatura wody: 20°C

20°C Prędkość wiatru: Słaby powiew o prędkości zaledwie 1 m/s

Słaby powiew o prędkości zaledwie 1 m/s Przydatność wody do kąpieli: Potwierdzona (badanie z dnia 06/08/2026 r., kolejne zaplanowano na 17/08/2026 r.)

Woda w morzu osiągnęła bardzo przyjemną temperaturę 20°C, co w połączeniu z ciepłym powietrzem stwarza idealne warunki do rekreacji. Możemy w pełni korzystać z uroków tutejszego mikroklimatu bez obaw o stan sanitarny wody.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów obawia się, że wysokie letnie temperatury mogą przynieść uciążliwy problem w postaci zakwitu sinic. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości: na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszymi raportami sanitarnymi, otwarte wody Bałtyku w tym regionie pozostają całkowicie czyste i wolne od niebezpiecznych cyjanobakterii. Jedyny odnotowany w województwie zachodniopomorskim problem dotyczy Zalewu Szczecińskiego, natomiast plażowicze w Dźwirzynie mogą bez przeszkód i bezpiecznie cieszyć się czystą tonią wodną.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dźwirzynie zapowiada się wyśmienicie – 24°C w cieniu, lekki wiatr o sile 1 m/s oraz woda o temperaturze 20°C gwarantują udany wypoczynek. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna, zwłaszcza że synoptycy IMGW zapowiadają stopniowe wzmaganie się wiatru w kolejnych godzinach na otwartym morzu. Dlatego zawsze obowiązuje złota zasada każdego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowników i stosuj się do ich komunikatów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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