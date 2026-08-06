Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Po okresie przejściowego załamania pogody i silnego falowania pod koniec lipca, dzisiejszy dzień przynosi doskonałe warunki do plażowania. Służby sanitarne oraz ratownicy potwierdzają pełne bezpieczeństwo – woda w Bałtyku jest czysta i zdatna do kąpieli. Na plażowiczów czekają następujące, w pełni otwarte kąpieliska w Mrzeżynie:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi dziś 23°C , natomiast wody 18°C . Prawie bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s ) gwarantuje płaską i bezpieczną taflę morza.

– woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi dziś , natomiast wody . Prawie bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie ) gwarantuje płaską i bezpieczną taflę morza. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – oferuje identyczne, znakomite warunki do wypoczynku. Przy temperaturze powietrza 23°C , temperaturze wody na poziomie 18°C oraz minimalnym wietrze 1 m/s , jest to dzisiaj wymarzone miejsce na plażowanie.

– oferuje identyczne, znakomite warunki do wypoczynku. Przy temperaturze powietrza , temperaturze wody na poziomie oraz minimalnym wietrze , jest to dzisiaj wymarzone miejsce na plażowanie. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zlokalizowane po zachodniej stronie ujścia Regi kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej zabawy. Parametry są tu równie doskonałe: 23°C w cieniu, 18°C w wodzie i niemal całkowity brak wiatru (1 m/s).

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów są świetne wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Choć letnie dni sprzyjają czasami rozprzestrzenianiu się tych organizmów w niektórych częściach Bałtyku, to woda w tej części Wybrzeża pozostaje czysta i w pełni bezpieczna. Sanepid stale kontroluje sytuację, dzięki czemu można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie to idealny moment na nadmorski relaks. Przy temperaturze powietrza sięgającej 23°C, wodzie o temperaturze 18°C i niemal bezwietrznej aurze (1 m/s), odczuwalne warunki na plaży są niezwykle komfortowe. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od rozwagi samych kąpiących się. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie barwy flagi przed wejściem do wody. Nawet przy tak spokojnym morzu, jak dzisiejsze, czujność i zdrowy rozsądek na kąpielisku to klucz do udanego urlopu.

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