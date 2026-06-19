Gigantyczny plac budowy tuż przy granicy z Niemcami. "Prace są prowadzone praktycznie bez przerwy"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-19 20:31

Nowe połączenie Szczecina z autostradą A6 rośnie w oczach. Na placu budowy w rejonie Kołbaskowa i Rosówka pracują setki ludzi i ciężki sprzęt, a kierowcy mijający to miejsce widzą, jak z tygodnia na tydzień zmienia się układ drogowy przy samej granicy z Niemcami. To jedna z największych inwestycji drogowych w regionie od lat.

Wiadukty rosną jak na drożdżach

Powstaje aż jedenaście wiaduktów – dziesięć w ramach węzłów Kołbaskowo i Szczecin Południe oraz jeden na samym granicznym odcinku A6. Na pierwszym z nich ułożono już belki ustroju nośnego, a na pozostałych trwają intensywne prace zbrojarskie i betoniarskie.

Największy obiekt będzie miał 130 metrów długości i posłuży kierowcom jadącym z przyszłej S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina na A6 w stronę Świnoujścia.

– To ogromny, wieloetapowy projekt. Każdy z obiektów powstaje równolegle, a prace są prowadzone praktycznie bez przerwy – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Drogi, nasypy, wykopy – praca wre

Roboty drogowe obejmują zarówno budowę nowych węzłów, jak i obwodnicy Kołbaskowa. Na trójpoziomowym węźle Kołbaskowo powstają ogromne nasypy i wykopy – część DK13 oraz jedna z łącznic zostaną poprowadzone pod autostradą A6.

Na granicznym odcinku A6 wykonano już wzmocnienia podłoża i przygotowano teren pod przyszły plac kontrolny dla służb.

– To miejsce zmieni się nie do poznania. Budujemy zupełnie nowy układ drogowy, który odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo – podkreśla Grzeszczuk.

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Ruch po bajpasach, ale bez korków

Od 24 marca kierowcy w rejonie węzła Kołbaskowo jeżdżą kilkusetmetrowym bajpasem. Utrzymano dwa pasy w każdą stronę, dzięki czemu – jak zapewnia GDDKiA – nie tworzą się zatory.

Zmiany obowiązują także na DK13 przy węźle Szczecin Południe. Utrudnienia mogą pojawić się jedynie w Rosówku oraz podczas podłączania nowej obwodnicy Kołbaskowa do istniejącej drogi – wtedy możliwe będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Na samej granicy kierowcy odczuwają największe zmiany. Ruch w obu kierunkach przekierowano na jezdnię w stronę Gdańska, a podczas montażu belek prefabrykowanych konieczne było nawet chwilowe wstrzymywanie ruchu.

– Po wakacjach kierowcy pojadą już jezdnią w stronę Berlina. To kolejny ważny etap prac – dodaje Grzeszczuk.

Inwestycja za 429 mln zł zmieni układ komunikacyjny regionu

Kontrakt o wartości 429 mln zł realizuje firma Budimex. Obejmuje on:

  • II etap obwodnicy Przecławia i Warzymic,
  • obwodnicę Kołbaskowa,
  • przebudowę infrastruktury na przejściu granicznym.

Prace mają zakończyć się w dwóch etapach:

  • 2027 r. – A6 przy granicy,
  • 2028 r. – pozostałe zadania.

Po zakończeniu inwestycji:

  • Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6,
  • ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z Kołbaskowa,
  • powstanie wiadukt do zawracania i nowy plac kontrolny dla służb,
  • stary węzeł z lat 30. XX wieku zostanie zamknięty.
Budowa węzła drogowego Kołbaskowo z autostradą A6 i wiaduktami na tle pól, z dużym żurawiem i samochodami budowlanymi w zbliżeniu, ukazując postępy prac infrastrukturalnych, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
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