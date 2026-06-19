Gigantyczny plac budowy tuż przy granicy z Niemcami. "Prace są prowadzone praktycznie bez przerwy"

Wiadukty rosną jak na drożdżach

Powstaje aż jedenaście wiaduktów – dziesięć w ramach węzłów Kołbaskowo i Szczecin Południe oraz jeden na samym granicznym odcinku A6. Na pierwszym z nich ułożono już belki ustroju nośnego, a na pozostałych trwają intensywne prace zbrojarskie i betoniarskie.

Największy obiekt będzie miał 130 metrów długości i posłuży kierowcom jadącym z przyszłej S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina na A6 w stronę Świnoujścia.

– To ogromny, wieloetapowy projekt. Każdy z obiektów powstaje równolegle, a prace są prowadzone praktycznie bez przerwy – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Drogi, nasypy, wykopy – praca wre

Roboty drogowe obejmują zarówno budowę nowych węzłów, jak i obwodnicy Kołbaskowa. Na trójpoziomowym węźle Kołbaskowo powstają ogromne nasypy i wykopy – część DK13 oraz jedna z łącznic zostaną poprowadzone pod autostradą A6.

Na granicznym odcinku A6 wykonano już wzmocnienia podłoża i przygotowano teren pod przyszły plac kontrolny dla służb.

– To miejsce zmieni się nie do poznania. Budujemy zupełnie nowy układ drogowy, który odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo – podkreśla Grzeszczuk.

Ruch po bajpasach, ale bez korków

Od 24 marca kierowcy w rejonie węzła Kołbaskowo jeżdżą kilkusetmetrowym bajpasem. Utrzymano dwa pasy w każdą stronę, dzięki czemu – jak zapewnia GDDKiA – nie tworzą się zatory.

Zmiany obowiązują także na DK13 przy węźle Szczecin Południe. Utrudnienia mogą pojawić się jedynie w Rosówku oraz podczas podłączania nowej obwodnicy Kołbaskowa do istniejącej drogi – wtedy możliwe będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Na samej granicy kierowcy odczuwają największe zmiany. Ruch w obu kierunkach przekierowano na jezdnię w stronę Gdańska, a podczas montażu belek prefabrykowanych konieczne było nawet chwilowe wstrzymywanie ruchu.

– Po wakacjach kierowcy pojadą już jezdnią w stronę Berlina. To kolejny ważny etap prac – dodaje Grzeszczuk.

Inwestycja za 429 mln zł zmieni układ komunikacyjny regionu

Kontrakt o wartości 429 mln zł realizuje firma Budimex. Obejmuje on:

II etap obwodnicy Przecławia i Warzymic,

obwodnicę Kołbaskowa,

przebudowę infrastruktury na przejściu granicznym.

Prace mają zakończyć się w dwóch etapach:

2027 r. – A6 przy granicy,

2028 r. – pozostałe zadania.

Po zakończeniu inwestycji:

Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6,

ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z Kołbaskowa,

powstanie wiadukt do zawracania i nowy plac kontrolny dla służb,

stary węzeł z lat 30. XX wieku zostanie zamknięty.

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