Totalny paraliż na kolei. PKP Intercity skraca trasy pociągów. "35 godzin"

PKP Intercity skraca trasy pociągów

Strajk związku zawodowego GDL w Niemczech rozpoczął się o godz. 2 w nocy, w czwartek, 7 marca 2024 r. i będzie trwał do godz. 13 w piątek, 8 marca. W tym czasie wiele pociągów w sieci Deutsche Bahn nie będzie kursowało. To oznacza również kłopoty pasażerów w Polsce. PKP Intercity poinformowały o utrudnieniach, jakie na nich czekają.

- Pociąg „Chopin” będzie kursował skróconą trasą Warszawa – Salzburg, podobnie jak pociąg powrotny „Chopin”. Na odcinku Salzburg – Munchen i Munchen – Salzburg przejazd podróżnych będzie możliwy wybranymi pociągami regionalnymi - podał przewoźnik.

7 marca wszystkie pociągi z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski skończą i rozpoczną bieg na stacji Rzepin. Transport na odcinku Frankfurt (Oder) - Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi (linia RE1).

Również 8 marca część pociągów z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski będzie kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder) - Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi.

Polski przewoźnik podał, że organizacja ruchu pociągów 8 marca może być zaktualizowana w wyniku dalszych ustaleń z przewoźnikiem niemieckim.

PKP Intercity zwróciły uwagę, że pociągi regionalne Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) na trasie Berlin – Frankfurt (Oder) – Berlin (linia RE1) nie są objęte strajkiem i kursują średnio co 30 minut.

Z kolei godziny odjazdów zastępczej komunikacji autobusowej z Frankfurtu (Oder) w kierunku Rzepina są takie same jak godziny odjazdu pociągów w obowiązującym rozkładzie jazdy.

Bilety do i z Niemiec. Co z nimi?

Podróżni, którzy posiadają bilety do i z Niemiec wydane najpóźniej 5 marca 2024 r. na przejazdy od 6 do 8 marca 2024 roku, mogą podróżować na podstawie posiadanego biletu do 15 marca 2024 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, również wydanych według ofert specjalnych w tym Super Promo International.

PKP Intercity dodaje, że wprowadzone zostały także szczególne zasady zwrotów biletów międzynarodowych ważnych na przejazdy do i z Niemiec, kupionych w kanałach sprzedaży „PKP Intercity” najpóźniej 5 marca 2024 r. i ważnych na przejazdy od 6 do 8 marca 2024 r.

Strajk będzie trwał 35 godzin

Przypomnijmy, że niemiecki związek zawodowy maszynistów GDL oraz niemieckie koleje Deutsche Bahn od miesięcy walczą o zawarcie nowego układu zbiorowego. Punktem spornym jest żądanie związku dotyczące skrócenia tygodniowego czasu pracy z 38 do 35 godzin dla pracowników zmianowych, bez strat finansowych.

- Ten strajk będzie trwał łącznie 35 godzin. 35 godzin, aby wszyscy w kraju zrozumieli, o co nam chodzi, a mianowicie o 35-godzinny tydzień pracy - powiedział szef GDL Claus Weselsky , cytowany przez agencję DPA.