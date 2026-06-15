"Torowa rewolucja" idzie na rekord. To jedna z najbardziej opóźnionych inwestycji w mieście

Opóźnienie goni opóźnienie

Modernizacja al. Powstańców Wlkp. ruszyła dopiero w czerwcu 2024 r., choć zgodnie z harmonogramem „torowej rewolucji” powinna być już wtedy dawno zakończona. Powód? Przeciągające się prace na ul. Kolumba, Chmielewskiego, Nowej i Dworcowej, które oddano do użytku z ponad rocznym poślizgiem.

Gdy wreszcie ruszyły roboty na Powstańców Wlkp., szybko okazało się, że to dopiero początek problemów. Najpierw wyszły na jaw konieczne roboty dodatkowe, kolizje z infrastrukturą i zmiany projektowe. Potem przyszła wyjątkowo ostra zima, która – jak podkreśla wykonawca ZUE – sparaliżowała tempo prac.

Nowe terminy? Już wiadomo, że później niż planowano

Aktualny termin – 31 lipca 2026 r. – jest już oficjalnie nie do utrzymania. ZUE wystąpiło do miasta o przesunięcie końca inwestycji na 31 stycznia 2027 r.

To jednak nie koniec. Wcześniejsze analizy wskazywały, że nawet lipiec 2025 r. (pierwotny termin) był nierealny z powodu koniecznej przebudowy dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi, które wymagają gruntownej modernizacji.

Tramwaje na Pomorzany? Na razie wciąż tylko do Szpitalnej

Obecnie tramwaje kończą bieg przy ul. Szpitalnej. Według deklaracji miasta i wykonawcy od 1 września mają już dojeżdżać do pętli Pomorzany, korzystając z nowego torowiska na odcinku Milczańska – Pomorzany.

Jednocześnie od tego samego dnia ruch kołowy na całym odcinku Milczańska – pętla ma być dwukierunkowy, choć zachodnia nitka jezdni nadal będzie w przebudowie.

To oznacza, że tramwaje wrócą na Pomorzany wcześniej niż zakończy się cała inwestycja, ale pełna przejezdność ulicy i torowiska będzie możliwa dopiero po finalnym odbiorze – dziś planowanym na początek 2027 r.

Historia inwestycji: od Kolumba po Powstańców

„Torowa rewolucja” na Pomorzanach to projekt, który miał zmienić komunikację w południowej części Szczecina. Obejmował:

ul. Kolumba – oddana z ponad rocznym opóźnieniem; modernizacja objęła torowisko, jezdnie i infrastrukturę podziemną.

ul. Chmielewskiego – również zakończona później niż planowano.

ul. Nowa i Dworcowa – kluczowe dla układu komunikacyjnego, także oddane po terminie.

pętla Pomorzany – zmodernizowana, ale przez opóźnienia na Powstańców wciąż niewykorzystywana w pełni.

Dopiero po zakończeniu tych etapów można było rozpocząć prace na al. Powstańców Wlkp. – najważniejszym i najbardziej newralgicznym odcinku całej inwestycji.

Co jeszcze zostało do zrobienia?

Mimo, iż odcinek al. Powstańców Wlkp. przeznaczony do remontu jest coraz krótszy, do zrobienia pozostało jeszcze sporo. Gotowy jest odcinek od Placu Szyrockiego do ul. Starkiewicza, chociaż na utrudnienia można napotkać w rejonie osiedla Ornament, gdzie z powodu wyrwy ruch odbywa się tylko jedną jezdnią.

Na odcinku od ul. Starkiewicza do pętli Pomorzany wciąż brakuje kilkuset metrów jezdni. Na kilku fragmentach wciąż nie ma też nowego torowiska tramwajowego. Do zrobienia pozostają też chodniki.

Kiedy koniec „torowej rewolucji”?

Podsumowując:

31 lipca 2026 r. – ten termin jest już nieaktualny.

1 września 2026 r. – planowany powrót tramwajów na pętlę Pomorzany.

31 stycznia 2027 r. – nowy wnioskowany termin zakończenia całej przebudowy.

Jeśli ten scenariusz zostanie utrzymany, planowana na dwa lata „torowa rewolucja” na Pomorzanach potrwa łącznie… ponad pięć lat.

28