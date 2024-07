i Autor: Grzegorz Kluczyński To zdarza się niezwykle rzadko. W jednym miejscu zobaczysz wszystkie polskie żaglowce

TTSR 2024

To zdarza się niezwykle rzadko. W jednym miejscu zobaczysz wszystkie polskie żaglowce

Widok jednego żaglowca potrafi zachwycić, jednak widok kilkudziesięciu okazałych jednostek pływających, w tym wszystkich polskich żaglowców w jednym miejscu to już zdecydowana rzadkość, dlatego nie można tego przegapić. Taką niecodzienną możliwość będą mieli już wkrótce mieszkańcy Szczecina i wszyscy, którzy zdecydują się odwiedzić to miasto na początku sierpnia, podczas finału regat The Tall Ships Races.