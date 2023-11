i Autor: Grzegorz Kluczyński The Tall Ships Races 2017

Poszukiwani wolontariusze

Kilkadziesiąt żaglowców z całego świata przypłynie do Szczecina. Ruszają przygotowania do finału The Tall Ships Races 2024!

SES 14:19

To będzie największe wydarzenie przyszłorocznego lata w Szczecinie. W sierpniu 2024 roku do stolicy Pomorza Zachodniego przypłynie kilkadziesiąt żaglowców z różnych stron świata. Szczecin już po raz czwarty będzie organizatorem finału regat The Tall Ships Races. Mimo, iż od tego wydarzenia dzieli nas jeszcze wiele miesięcy, już ruszyły przygotowania.