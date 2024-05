Podobnie jak żaglowce z różnych stron świata, podczas finału The Tall Ships Races dużym zainteresowaniem cieszy się program artystyczny oraz muzyczne gwiazdy. Odwiedzający chętnie uczestniczą w koncertach i zabawie pod sceną. 2-5 sierpnia do dyspozycji będą aż cztery sceny, które będą ulokowane w różnych miejscach i będą serwować różne brzmienia.

Muzyka na czterech scenach

Na Łasztowni, w okolicy Food Portu stanie scena lokalna, czyli taka na której wystąpią szczecińscy artyści. Druga scena zacumuje przy Bulwarze Gdyńskim na wysokości Urzędu Celnego. To właśnie w tym miejscu będzie można usłyszeć prawdziwą szantę przeplatającą się z muzyką celtycką, romantycznymi balladami i muzyką folkową.

- Wśród wykonawców będziemy mogli spotkać takie szczecińskie zespoły jak m.in.: Dair, After Blues, Zemsta Królowej Anny, Ryczące Dwudziestki, Chango, a także gości z różnych regionów Polski: Klang, The Nierobbers, Chór Zawiszy, Flasch Creep, Cheap Tabaco, Wikingowie, Perły i Łotry, Kraków Street Band, Flaasch Creep, Banana Boat - informuje Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Przy ulicy Jana z Kolna ustawiona zostanie scena główna, gdzie przez trzy dni będzie można wysłuchać koncertów polskich gwiazd.

- W piątek zaczniemy lokalnie, koncertem specjalnym Chóru Politechniki Morskiej pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch wraz z zaproszonymi gośćmi - dodaje Celina Wołosz. - W sobotę zapraszamy na dyskotekę pod żaglami, w trakcie której wystąpią gwiazdy muzyki pop takie jak: Lanberry, Tribbs, Daria Marx, Sylwia Grzeszczak, wieczór zakończy się przy rytmach DJ Radia Eska. Z kolei w niedzielę będziemy mogli usłyszeć topowych wykonawców serwujących rock, pop, muzykę elektroniczną i alternatywną. Na tolszipowej scenie wystąpią: Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Smolik/Kev Fox, Ikarus Feel. Wszystkie koncerty muzyczne organizowane w ramach finału regat The Tall Ships Races będą bezpłatne.

Piękne żaglowce zacumują w Szczecinie

Największymi gwiazdami sierpniowego weekendu będą bez wątpienia żaglowce. Na to żeglarskie święto zostały zaproszone także jednostki, które nie biorą udziału w samych regatach. Dzięki temu nadodrzańskie keje będą wypełnione po brzegi.

- Między 2 a 5 sierpnia spodziewamy się około 65 jednostek, które zacumują przy szczecińskich nabrzeżach. Będą to międzynarodowe gwiazdy klasy A, B, C i D z Danii, Norwegii, Litwy, Szwecji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii - informuje Celina Wołosz. - Wśród nich znajdą się takie, które szczecinianie już dobrze znajdą, ale będą też nowi goście, którzy do stolicy Pomorza Zachodniego wpłyną po raz pierwszy. Taka jednostką będzie ekwadorski żaglowiec Guayas. Ten bark ma długość prawie 79 metrów! Kolejnym egzotycznym gościem będzie dobrze już znany w Szczecinie, brazylijski biały łabędź, czyli żaglowiec Cisne Branco. Wśród zagranicznych jednostek znajdziemy także m.in. niemiecki żaglowiec Grossherzogin Elisabeth. Nie zabraknie również polskich reprezentantów, takich jak, największego polskiego żaglowca szkoleniowego Daru Młodzieży czy flagowego żaglowca Polskiego Związku Żeglarskiego – Kapitana Głowackiego.

Tradycyjnie, wszystkie żaglowce cumujące przy szczecińskich nabrzeżach udostępnią swoje pokłady dla mieszkańców i turystów. Zwiedzając pokłady można poczuć namiastkę życia na morzu. Rozmowy z załogą, wspólne zdjęcia i wyjątkowe widoki – to wszystko będzie możliwe w czasie finału regat The Tall Ships Races. Na pokłady będą mogły wejść dzieci wraz ze swoimi opiekunami, jeśli pozwolą na to względy bezpieczeństwa, pokłady będą mogły zobaczyć także osoby z niepełnosprawnościami (czynnikiem decydującym będzie szerokość trapu oraz miejsce cumowania).

Liczne atrakcje dla całych rodzin

Nieodłącznym elementem finału regat The Tall Ships Races są dodatkowe atrakcje i strefy zabaw. Od 2 do 5 sierpnia dwa brzegi Odry będą wypełnione propozycjami na aktywne i kreatywne spędzenie czasu. W celu łatwiejszego i szybszego przemieszczania się na Odrze pojawia się dwa mosty pontonowe łączące ze sobą prawy i lewy brzeg rzeki.

Na najmłodszych będą czekać strefy dziecięce – największa z nich zostanie ulokowana na placu im. Adama Mickiewicza, tam też pojawi się czwarta scena, gdzie odbywać się będą różnego rodzaju animacje, koncerty warsztaty, gry wielkoformatowe, pokazy taneczne, działania sportowe w których nie zabraknie elementów żeglarskich. Na placu pojawi się także wystawa interaktywna pt. DOBROSTAN - prezentacja działalności instytucji kultury, placówek szkolnych. Kolejna strefa dla dzieci zostanie ulokowana na Łasztowni na placu im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie we współpracy z animatorami i trenerami zostaną przygotowane sportowe warsztaty, kreatywne zajęcia i wiele innych. W sąsiedztwie strefy na Łasztowni będzie funkcjonowało także wesołe miasteczko, które nie będzie jedyne. Dla mieszkańców i turystów, którzy odwiedzą szczeciński finał stworzone zostaną również dwa kolorowe wesołe miasteczka zlokalizowane po dwóch stronach Odry. To właśnie tutaj będziemy mogli dać się ponieść dobrej zabawie i odrobinie szaleństwa.

Jeśli chodzi o kolejne stacjonarne atrakcje, które zakotwiczą się na dobre w czasie finału to będą to dobrze znane i lubiane stoiska, które w ramach Jarmarku pod Żaglami ulokowane zarówno na Wałach Chrobrego jak i Łasztowni. Jarmark pod Żaglami to również wyjątkowa Aleja Artystów, która od lat gromadzi twórców chcących zaprezentować swoje prace i talenty, tworząc wyjątkowe wyroby rękodzielnicze.

Ci którzy zgłodnieją, ukojenia będą mogli poszukać w strefie food trucków. Zlot „gastronomii na kółkach” z całej Polski to doskonała okazja do zasmakowania ciekawych dań w niecodziennym otoczeniu pięknych żaglowców. Strefy food trucków zlokalizowane zarówno na Łasztowni jak i po stronie Wałów Chrobrego. Na całym terenie wydarzenia znajdzie się około 8 tawern piwnych serwujących nie tylko tradycyjnego pilsnera, ale także smakowe i orzeźwiające zerówki.

- Jeden dzień to zdecydowanie za mało, aby skorzystać z wszystkich dobrodziejstw, które są przygotowywane na finał regat The Tall Ships Races w Szczecinie. Warto już dzisiaj sobie zarezerwować ten czas - podkreśla Celina Wołosz. - Z całą pewnością nie może nas zabraknąć podczas parady załóg. Ten międzynarodowy, barwny korowód przejdzie ulicami Szczecina na trasie Wały Chrobrego – Teatr Letni im. Heleny Majdaniec. W trakcie parady nie zabraknie muzyki, tańców i występów artystycznych. W ten sposób załogi zaprezentują się przed mieszkańcami i turystami, tworząc tym samym niezwykłą, radosną, żeglarską atmosferę rozlewającą się na całe miasto! To jeden z tych elementów finału regat The Tall Ships Races, który dostarcza nam niesamowitych doznań, a każdy, kto choć raz uczestniczył w tym wyjątkowym wydarzeniu z pewnością do dziś wspomina go z uśmiechem na twarzy.

Obowiązkowym punktem programu powinien być także VII Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin 2024 o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Do konkursu zgłosiło się 8 orkiestr dętych, które wspólnie zagrają szczeciński hejnał, przemaszerują ulicami miasta oraz bulwarami.

