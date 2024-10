Piraci drogowi na szczecińskich ulicach

Na adres elektronicznej skrzynki pocztowej „STOP Agresji Drogowej” działającej w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie codziennie przesyłane są nowe filmy z zarejestrowanymi wykroczeniami drogowymi popełnianymi przez kierujących pojazdami. Rejestrowane zachowania uczestników ruchu drogowego są niejednokrotnie bardzo agresywne i stwarzające zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale co ważniejsze, dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Od początku 2024 roku na skrzynkę „STOP Agresji Drogowej” wpłynęło 756 zgłoszeń, a w całym 2023 roku, tych zgłoszeń było 814.

Na nagraniu opublikowanym przez KWP w Szczecinie widzimy m.in. niebezpieczne sytuacje w rejonie przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego i al. Powstańców Wlkp., gdzie kierowcy nie ustąpili pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach. Jak informuje policja, obaj kierujący zostali ukarani mandatami karnymi w kwotach po 1500 zł.

Do kolejnej niebezpiecznej sytuacji doszło na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z al. Bohaterów Warszawy, gdzie często dochodzi do kolizji. Na nagraniu widać jak kierujący nie stosuje się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu oraz przekracza linię ciągłą, wyprzedzając "na trzeciego". "Odpowiedzialny za to wykroczenie ukarany został mandatem karnym w kwocie 1000 zł" - informuje KWP w Szczecinie.

Policja apeluje do świadków

Policjanci apelują do świadków agresywnego czy też niewłaściwego zachowania na drodze, by przesyłać zgłoszenia na adres [email protected]. "Przesyłając nagranie pamiętajmy o podaniu daty, godziny i miejsca (miejscowość, ulica, nr drogi), dane pojazdu sprawcy (marka, nr rejestracyjny), dane zgłaszającego (imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu)" - informuje policja.