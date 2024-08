Rowerzyści i piesi często mylą te znaki

Znaki drogowe przedstawiające piktogramy pieszych i rowerzystów przedzielone poziomą lub pionową linią są bardzo często spotykane w polskich miastach. I bardzo często są ze sobą mylone. Do tego stopnia, że stawiane są na równi, co w efekcie może prowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji, a czasem też kolizji i wypadków. Podobnie jak w przypadku nieprzestrzegania innych znaków drogowych, mogą też pojawić się przykre konsekwencje w postaci mandatów. Co zatem oznaczają te dwa podobne, jednak zupełnie różne znaki drogowe? Wyjaśniamy.

Ten charakterystyczny znak jest kompilacją dwóch innych znaków drogowych: C-13 oznaczającego drogę dla rowerów i C-16, którym oznaczone są drogi dla pieszych. Zarówno znak z pionową jak i poziomą linią oznaczają, że mamy do czynienia z drogą dla pieszych i drogą dla rowerów jednocześnie. Jednak sposób ułożenia linii określa, w jaki sposób należy się po niej poruszać, by nie popełnić wykroczenia lub nie doprowadzić do konfliktowej sytuacji.

Znak C-13/C-16 z linią poziomą

W przypadku, gdy znaki C-13 (rowerzyści) i C-16 (piesi) są przedzielone poziomą linią, mamy do czynienia ze wspólną drogą dla pieszych i rowerzystów. Oznacza to, że rowerzyści nie mogą poruszać się po jezdni. Zarówno piesi jak i kierujący jednośladem mogą poruszać się całą jej szerokością. Należy też pamiętać, że na takiej drodze pierwszeństwo mają piesi.

Znak C-13/C-16 z linią pionową

Gdy znaki C-13 i C-16 podzielone są linią pionową, mamy do czynienia z dwiema równoległymi drogami - dla pieszych i dla rowerzystów. Przypomina o tym również oznakowanie poziome w formie linii, piktogramów lub innego koloru nawierzchni. Te znaki mogą występować w dwóch wersjach - w zależności od położenia obu dróg względem siebie.

W przypadku takiej drogi, jej użytkownicy nie mogą poruszać się całą szerokością, lecz trzymać się swojej strony. Na pasie dla rowerów pierwszeństwo mają rowerzyści, a na pasie dla pieszych - piesi. Przekraczając pas dla rowerzystów piesi powinni więc dokładnie sprawdzić czy nikt nie nadjeżdża i następnie przejść na drugą stronę pod kątem prostym - podobnie jak na drodze dla rowerów lub jezdni.

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Konflikty na linii piesi-rowerzyści występują dość często i niestety świadczą o braku znajomości podstawowych przepisów. Rowerzyści często poruszają się chodnikiem, nie zdając sobie sprawy, że jest to wykroczenie, za które można zostać ukaranym mandatem. Poruszać się rowerem po chodniku można tylko w kilku wyjątkowych sytuacjach:

gdy porusza się z dzieckiem do 10 lat jako opiekun

nie ma drogi dla rowerów, chodnik ma co najmniej 2 metry, a na jezdni obowiązuje większy limit prędkości niż 50 km/h

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni

W przypadku spełnienia tych warunków rowerzysta może poruszać się chodnikiem, jednak z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, bez utrudniania ruchu pieszego i z ustępowaniem pierwszeństwa pieszym.

Kiedy można iść drogą dla rowerów?

Piesi również nie są bez winy, gdyż często poruszają się po drogach dla rowerów, utrudniając jazdę cyklistom. Powinni jednak pamiętać, że mogą to robić wyłącznie, gdy nie ma równoległej drogi dla pieszych lub poruszanie się po niej jest z jakiegoś powodu niemożliwe. Muszą jednak pamiętać, że powinni poruszać się tak, by nie utrudniać ruchu rowerowego i są obowiązani ustąpić pierwszeństwa rowerzystom.

