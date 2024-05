To oni przebudują największy plac Starego Miasta. Mają na to półtora roku

Pierwszy tramwaj przejechał nową ulicą na Krzekowie. "Ważny, by nie powiedzieć historyczny moment". Niedługo to będzie codzienność

W wyniku przetargu na przebudowę placu Orła Białego, miasto wybrało wykonawcę prac. Jest to Firma Budowlano-Usługowa MTM S.A., która zaoferowała za swoje usługi ponad 16,4 mln zł. Jak informuje szczeciński magistrat, "inwestycja ma na celu utworzenie atrakcyjnej, dostępnej przestrzeni publicznej odpowiadającej na proces prototypowania urbanistycznego pod nazwą 'Nowe Życie Placu' oraz wpisującej się w historyczny kontekst Starego Miasta".

- W ramach inwestycji przebudowane zostaną nawierzchnie placu Orła Białego, fragmenty ulic Koński Kierat, Staromłyńskiej oraz chodnik i zjazdy ul. Grodzkiej - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Zrealizowane zostaną prace sieciowe związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazociągu, linii zasilających i instalacji oświetlenia terenu. Wykonany zostanie monitoring.

Jeden plac, dwie strefy

Plac Orła Białego ma zostać podzielony na dwie strefy - reprezentacyjną z zabytkową fontanną w jej centralnej części, a także rekreacyjną, z zielenią w miejscu przedwojennego kwartału, gdzie obecnie znajduje się skwer, a jeszcze do niedawna funkcjonował również parking.

- Wykonana zostanie mała architektura oraz zieleń. Plac będzie oświetlony przez 25 stylizowanych latarni w części utwardzonej oraz 6 latarni drewnianych w części zielonej - mówi Piotr Zieliński. - W miejscu dawnego młyna kieratowego urządzona zostanie mała scena służąca do organizacji kameralnych wydarzeń artystycznych. Na placu pojawią się też ogródki kawiarniane – bez podestów i trwałych wygrodzeń. Przebudowa zakłada zachowanie większości drzew oraz przesadzenie kilku z istniejących poza teren inwestycji. Wykonane zostaną nasadzenia 14 sztuk nowych drzew. Pojawią się także wieloletnie byliny w barwach pastelowych, trawy, rabaty. Wzmocniona zostanie istniejąca murawa oraz pojawi się ogród deszczowy.

Nowe drzewa mają zostać posadzone m.in. na ul. Koński Kierat.

Mniej samochodów

Ruch samochodowy na placu Orła Białego ma zostać ograniczony do niezbędnego minimum. Dopuszczony będzie ruch dostaw do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu, oraz dojazd odpowiednich służb. Wyłączona z ruchu samochodowego uliczka we wschodniej części placu ma zostać przekształcona w ciąg pieszy, który połączy dawne rynki: Koński i Węglowy. Przebudowany zostanie również chodnik wzdłuż ulicy Grodzkiej.

Elementy historyczne

Przebudowa ma również na celu wyeksponowanie historycznych elementów placu.

- W ramach prac w nowy sposób zagospodarowany zostanie posąg Flory oraz dwie wazy, które dawniej zdobiły fasadę Pałacu Grumbkowa (Pałacu pod Globusem), a dziś stoją na dziedzińcu Akademii Sztuki - dodaje Piotr Zieliński. - W ten sposób rzeźby połączone zostaną ponownie w jeden układ, a każda osoba odwiedzająca plac będzie mogła je podziwiać razem z elewacją, na której kiedyś były zamontowane.

Zabytkowa fontanna pozostanie w obecnym miejscu, a na posadzce oznaczony zostanie przebieg wodociągu drewnianego, który w XVIII wieku dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewickich do Zamku.

Kiedy zakończy się przebudowa pl. Orła Białego?

Na efekty przebudowy będzie trzeba trochę poczekać. Jak zapowiada urząd miasta, prace powinny być zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Oznacza to, że inwestycja zakończy się nie wcześniej niż pod koniec 2025 roku.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Dalej