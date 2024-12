"Katedralna" architektura

To najpiękniejsza stacja metra w stolicy Niemiec. Porównują ją do Moskwy i pisali o niej w książkach

Metro służy przede wszystkim do szybkiego przemieszczania się po dużych metropoliach, a stacje, na których zatrzymują się pociągi podziemnej kolei zazwyczaj nie są miejscami, które można byłoby określić mianem reprezentacyjnych. Tak właśnie jest w Berlinie, gdzie stacje U-Bahn są do siebie bardzo podobne i nie należą do zbyt urokliwych. Jest jednak wyjątek. Jedna ze stacji berlińskiego metra zdecydowanie wyróżnia się spośród pozostałych.