To najbardziej zatłoczona droga w regionie. W sezonie korki ciągną się kilometrami. "Na granicy przepustowości"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-04-23 7:51

Ruch na drogach krajowych w Zachodniopomorskiem rośnie szybciej niż średnia krajowa, a kierowcy coraz częściej stoją w korkach – zwłaszcza w rejonie Szczecina i na trasach prowadzących nad morze. Najnowsza synteza Generalnego Pomiaru Ruchu pokazuje, które odcinki są najbardziej obciążone i gdzie sytuacja poprawiła się dzięki nowym obwodnicom.

Autostrada A6

Autor: GDDKiA Szczecin / Mateusz Grzeszczuk/ Materiały prasowe

Ruch rośnie, a lato wszystko potęguje

Według danych GDDKiA średni dobowy ruch roczny w regionie wynosi 10 496 pojazdów na dobę, czyli o 11 proc. więcej niż pięć lat temu. To wzrost większy niż średnia krajowa. Jednocześnie Pomorze Zachodnie pozostaje liderem sezonowości ruchu – latem natężenie jest tu aż o 29,4 proc. wyższe niż średnia roczna.

– Na drogach prowadzących nad morze ruch w wakacje potrafi być nawet dwukrotnie większy niż zimą. Widać to choćby na S3 pod Goleniowem, gdzie w sierpniu notowaliśmy ponad 50 tys. pojazdów na dobę – podkreśla Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

A6 i S3 – najbardziej zatłoczone trasy regionu

Nie ma zaskoczenia: autostrada A6 między węzłami Kijewo i Dąbie to absolutny rekordzista. Każdego dnia przejeżdża tamtędy 49 322 pojazdów, a ruch od 2020 r. wzrósł aż o 23 proc.

– To odcinek, który od lat jest najbardziej obciążony w regionie. W weekendy wakacyjne natężenie potrafi być znacznie wyższe niż średnie, co prowadzi do zatorów – mówi Grzeszczuk.

Podobnie wygląda sytuacja na sąsiednich fragmentach A6 i S3. To właśnie te dane pokazują, jak bardzo potrzebna jest budowana Zachodnia Obwodnica Szczecina, która ma odciążyć wschodni przebieg A6/S3.

Nowe ekspresówki przyciągają kierowców

Największe wzrosty ruchu zanotowano na świeżo oddanych lub rozbudowanych trasach:

  • S3 Miękowo – Babigoszcz: +32 proc. w pięć lat, obecnie 18 450 poj./dobę.
  • S6 Goleniów – Kołobrzeg: wzrosty rzędu 40 proc.
  • Obwodnica Koszalina (S6): rekordowy wzrost 233 proc., bo w 2020 r. trasa nie była jeszcze kompletna.

– Wraz z oddaniem kolejnych odcinków S6 i postępami po stronie czeskiej na D11 spodziewamy się dalszego wzrostu ruchu na osi północ–południe – zaznacza Grzeszczuk.

Obwodnice odciążają miasta

Nowe trasy przynoszą realną ulgę mieszkańcom następujących miast:

  • Sianów – dawniej przez miasto przejeżdżało 14 740 poj./dobę, dziś S6 przejęła 80 proc. ruchu.
  • Gryfino (DK31) – obwodnica przejęła prawie połowę dawnego ruchu.
  • Kołobrzeg (DK11) – nową trasą jeździ 20 692 poj./dobę.
  • Przecław i Warzymice (DK13) – obwodnica notuje 14 581 poj./dobę, czyli tyle, ile dawniej przejeżdżało przez centrum miejscowości.
  • S11 Koszalin – Bobolice – nowa ekspresówka przejęła 90 proc. ruchu ze starej DK11.

Nie wszędzie ruch rośnie

Na niektórych trasach zanotowano jednak spadki ruchu samochodowego:

  • DK22 – od –9 do –28 proc., bo kierowcy wybierają S6 i S5.
  • DK20 – spadki związane z przejęciem ruchu przez S6.
  • DK10 – ruch stabilny, ale z ogromnym udziałem ciężarówek (nawet 40 proc.).

– Budowa S10 od Szczecina do Piły z pewnością zmieni atrakcyjność tej trasy i przełoży się na wzrost ruchu w kolejnych latach – ocenia Grzeszczuk.

Wnioski? Sieć ekspresówek zmienia mapę ruchu

Zachodniopomorskie drogi są coraz bardziej obciążone, ale jednocześnie nowe trasy skutecznie wyprowadzają tranzyt z miast. Największym wyzwaniem pozostaje rejon Szczecina, gdzie A6 i S3 pracują na granicy przepustowości – i to właśnie tam kierowcy najbardziej odczują korzyści z budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Galeria zdjęć 18
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA
DROGA S6
S3
DROGA S10
AUTOSTRADY
AUTOSTRADA A6
DROGI EKSPRESOWE
DROGA S3
GDDKIA