Dwie z trzech umów już podpisane. "Zośka" coraz bardziej realna

Rusza budowa kolejnego fragmentu „Zośki”

We wtorek, 21 kwietnia na placu budowy przy autostradzie A6 pod Szczecinem podpisano umowę na realizację drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina, nazywanej potocznie "Zośką". To 11,9 km nowej ekspresówki S6, która połączy węzeł Dołuje z Policami. Wykonawcą inwestycji została polska firma NDI, a wartość kontraktu wynosi 694,8 mln zł.

Zachodnia Obwodnica Szczecina to jedna z największych drogowych inwestycji w regionie – całość, licząca blisko 50 km, ma kosztować ponad 8 mld zł.

„Szczecin w końcu będzie miał ring”

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił, że ZOS to projekt o kluczowym znaczeniu dla całego regionu. Jak zaznaczył, natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło w ostatnich latach o 10–20 proc., a w rejonie Szczecina nawet więcej. Nowa trasa ma poprawić bezpieczeństwo, komunikację i obsługę transportu do Zakładów Chemicznych Police.

Wiceminister Arkadiusz Marchewka dodał, że dzięki inwestycji skróci się czas dojazdu nad morze, a tiry zostaną wyprowadzone z centrum miasta. Na odcinku Dołuje–Police powstaną 14 obiektów mostowych oraz dwa kluczowe węzły: Szczecin Krzekowo i Szczecin Głębokie.

Przebieg trasy i harmonogram

Nowy fragment ZOS rozpocznie się na zachód od Wołczkowa, pobiegnie w rejonie Sławoszewa i Bartoszewa – gdzie zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych – a następnie przez tereny leśne dotrze do Tanowa, gdzie powstanie węzeł Szczecin Głębokie.

Jak poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner, plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu tygodnia. Na prace projektowe przewidziano 10 miesięcy, a na roboty budowlane 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych. Termin kontraktowy zakończenia inwestycji to III kwartał 2029 r., choć GDDKiA liczy na wcześniejsze oddanie trasy.

Co dalej z całą obwodnicą?

ZOS powstaje w trzech etapach. Pierwszy – od Kołbaskowa do Dołuj – realizuje firma PORR. Trzeci, najdroższy i najtrudniejszy, obejmie 23,4 km trasy z dwunawowym tunelem pod Odrą o długości ok. 5 km. Jego koszt przekroczy 5 mld zł, a umowa ma zostać podpisana jeszcze przed wakacjami.

Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina ma być gotowa w 2033 roku. Dzięki inwestycji podróż z Polic do Goleniowa skróci się nawet trzykrotnie, a aglomeracja zyska pełne połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu.

