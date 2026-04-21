Alarm w oknie życia w Goleniowie. Przy półtorarocznym chłopcu zostawiono karteczkę

Maria Hędrzak
2026-04-21 16:45

W piątek, 17 kwietnia w goleniowskim oknie życia włączył się alarm. Znaleziono tam około półtorarocznego chłopca, obok którego leżała kartka z podstawowymi informacjami. Maluch trafił już tymczasowo pod opiekę do rodzinnego domu dziecka zlokalizowanego w Nowogardzie.

Policja w Goleniowie potwierdza znalezienie dziecka w oknie życia

- W ubiegły piątek, 17 kwietnia bieżącego roku w oknie życia znajdującym się na terenie szpitala przy ulicy Nowogardzkiej 2 w Goleniowie pozostawiono dziecko w wieku około półtora roku. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci. Dziecko trafiło do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań oraz oceny jego stanu zdrowia - przekazała w rozmowie z reporterem Radia ESKA Aleksandra Głowacka z goleniowskiej policji.

Przedstawicielka służb uzupełniła również, że na mocy decyzji wydanej przez sąd rodzinny, chłopiec został objęty tymczasową pieczą zastępczą.

Przy chłopcu pozostawiono karteczkę

Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Piotr Budek zrelacjonował natomiast, że alarm w oknie życia rozległ się w okolicach godziny 16:00.

- Nasz pracownik izby przyjęć udał się niezwłocznie do tego okna, gdzie znalazł dziecko. To był chłopiec w wieku około półtora roku, przy którym znajdowała się karteczka z imieniem i datą urodzenia. Dziecko zostało od razu otoczone opieką ze strony naszego personelu szpitala - zaznaczył.

Maluch został natychmiast zbadany przez lekarza pediatrę, a o zaistniałym incydencie powiadomiono funkcjonariuszy policji oraz miejscowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- Z tej informacji, którą w dniu dzisiejszym otrzymałem, to dziecko zostało odebrane przez pracowników socjalnych i tymczasowo umieszczone w rodzinnym domu dziecka w Nowogardzie - dodał prezes Budek.

