Los ich nie oszczędził. Tyle osób w kryzysie bezdomności żyje w Szczecinie

Badanie prowadzone w całym kraju

Ogólnopolskie liczenie osób dotkniętych bezdomnością odbywa się co dwa lata na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczne przeprowadzono od 3 do 5 marca. W Szczecinie działania koordynowało Centrum Usług Społecznych, a w spis zaangażowano liczne służby i instytucje – od policji i straży miejskiej, po szpitale, pogotowie i placówki udzielające schronienia.

W trakcie badania przeprowadzano kwestionariusze wywiadu, które pozwoliły nie tylko policzyć osoby w kryzysie bezdomności, ale też zebrać dane o ich sytuacji życiowej.

– To ogromna operacja logistyczna, ale dzięki niej wiemy, jak realnie wygląda sytuacja w mieście i jakie formy wsparcia są najbardziej potrzebne – podkreśla Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. pomocy społecznej.

Więcej osób niż dwa lata temu

W porównaniu z poprzednim badaniem z 2024 roku liczba osób w kryzysie bezdomności w Szczecinie wzrosła. Zmieniła się również struktura płci – obecnie większy odsetek stanowią mężczyźni.

W 2024 roku odnotowano 841 osób, natomiast w tegorocznym badaniu – 872.

Proporcje płci zmieniły się z 73% mężczyzn i 27% kobiet do 77% i 23%.

Bezdomność coraz częściej dotyka seniorów

Najliczniejszą grupę stanowią osoby starsze. Mężczyźni powyżej 60. roku życia oraz osoby w wieku 41–60 lat to aż 64% wszystkich zliczonych.

To potwierdza trend, który pracownicy socjalni obserwują od lat – bezdomność w Polsce starzeje się, a potrzeby osób w kryzysie są coraz bardziej złożone.

– Widzimy coraz więcej osób, które wymagają nie tylko schronienia, ale też specjalistycznej opieki. To wyzwanie, które będzie narastać – zaznacza Maciej Homis.

Gdzie mieszkają osoby w kryzysie bezdomności?

Podczas badania ustalono, że:

446 osób przebywało w placówkach – schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych, ogrzewalni, szpitalach,

276 osób mieszkało w domkach na terenie ogrodów działkowych,

150 osób spało w miejscach niemieszkalnych – na ulicach, dworcach, klatkach schodowych, w piwnicach czy wiatach.

Dlaczego ludzie tracą dom?

Najczęściej wskazywane przyczyny to:

eksmisja lub wymeldowanie,

zadłużenie,

bezrobocie,

uzależnienia,

konflikty rodzinne,

rozpad związków.

Ponad 32% badanych pozostaje bez domu od 5 do 10 lat, co potwierdza długotrwały charakter kryzysu.

Z jakiej pomocy korzystają najczęściej?

Najpopularniejsze formy wsparcia to:

pomoc finansowa,

schronienie,

wymiana odzieży,

gorący posiłek.

– Każda historia jest inna, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście i szeroki wachlarz usług, które miasto oferuje – mówi Maciej Homis.

