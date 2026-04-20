S6 gotowa przed wakacjami? Ekspresówka ze Szczecina do Trójmiasta na finiszu

Ostatnie odcinki na Pomorzu – czerwiec 2026 jako wspólny cel

W Pomorskiem trwają prace na czterech fragmentach, które domkną cały korytarz S6 od Goleniowa do Gdyni. Z informacji przekazywanych przez GDDKiA oraz lokalne redakcje wynika, że wykonawcy celują w II kwartał 2026 roku.

Najważniejsze odcinki w budowie:

Bożepole Wielkie – Leśnice (22 km) - prace są mocno zaawansowane, a oddanie planowane jest na pierwszą połowę 2026 r.

Leśnice – Skórowo (11 km) - wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe. Termin pozostaje ten sam: II kwartał 2026 r.

Skórowo – Bobrowniki (13 km) - zaawansowanie przekracza 80%, a harmonogram przewiduje zakończenie w czerwcu 2026 r.

(13 km) - zaawansowanie przekracza 80%, a harmonogram przewiduje zakończenie w czerwcu 2026 r. Bobrowniki – Słupsk (16 km) - to odcinek, który wcześniej uchodził za najbardziej problematyczny. Jeszcze w 2025 roku pojawiały się informacje o możliwym przesunięciu na III kwartał 2026 r., jednak nowsze aktualizacje – zarówno z GDDKiA, jak i mediów regionalnych – wskazują już czerwiec 2026 r. jako realny termin zakończenia.

W praktyce oznacza to, że wszystkie fragmenty mają wspólny deadline: koniec II kwartału 2026.

Zachodniopomorskie już gotowe

Po stronie zachodniopomorskiej kierowcy od lat korzystają z pełnego przebiegu S6 – od Goleniowa przez Nowogard, Płoty i Kołobrzeg aż do Koszalina. Ostatnie prace toczą się więc wyłącznie na terenie Pomorza.

Trasa Kaszubska – droga, na którą czekano dekady

Pomysł budowy ekspresówki wzdłuż Bałtyku pojawił się już w latach 70., ale realne prace ruszyły dopiero po 2000 roku. S6 – oficjalnie nazywana Trasą Kaszubską – ma połączyć Szczecin, Koszalin, Słupsk, Lębork i Trójmiasto, tworząc jeden z najważniejszych korytarzy transportowych północnej Polski.

To również część europejskiej trasy Via Hanseatica, spinającej porty od Lubeki po Rygę.

Kiedy pojedziemy całą S6?

Zestawiając najnowsze harmonogramy GDDKiA z informacjami publikowanymi przez lokalne media, obraz jest spójny: czerwiec 2026 r. to termin zakończenia wszystkich odcinków między Słupskiem a Lęborkiem. A to oznacza jedno: cała S6 od Goleniowa do Trójmiasta powinna być przejezdna przed wakacjami 2026. Czas przejazdu między Szczecinem i Trójmiastem skróci się do około 3,5 godziny.

Co dalej? Zachodnia Obwodnica Szczecina

To jednak nie koniec budowy S6. W ramach tej samej trasy rusza kolejny strategiczny projekt – Zachodnia Obwodnica Szczecina, która ma połączyć Police, Goleniów i autostradę A6. To kilkadziesiąt kilometrów nowej bezkolizyjnej trasy z 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. GDDKiA zapowiada, że będzie to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w regionie.

