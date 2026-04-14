Kierowcy robili to źle! Teraz będą musieli zmienić przyzwyczajenia. Unia Europejska szykuje zmiany

Na czym polega holenderski chwyt?

Holenderski chwyt to metoda otwierania drzwi, która wymusza na kierowcy lub pasażerze naturalne spojrzenie przez ramię. Osoba siedząca po lewej stronie auta sięga do klamki prawą ręką, a siedząca po prawej – lewą. Ten drobny gest powoduje obrót tułowia, dzięki czemu kierowca automatycznie zyskuje pełniejszy obraz sytuacji za samochodem. W praktyce oznacza to, że łatwiej zauważyć rowerzystę, hulajnogę, motocyklistę czy nawet biegacza nadjeżdżającego od tyłu.

Technika narodziła się w Holandii, gdzie rowerzyści są integralną częścią ruchu drogowego. Tamtejsi kierowcy uczą się jej od dziesięcioleci – w szkołach, na kursach i w codziennym życiu. Dziś ten nawyk jest tak powszechny, że wielu Holendrów wykonuje go automatycznie, nawet o tym nie myśląc.

Gdzie w Europie to już standard?

W Holandii holenderski chwyt jest elementem kultury drogowej – nie trzeba go zapisywać w kodeksie, bo wszyscy go stosują. Podobnie jest w Belgii, gdzie co roku dochodzi do kilkuset wypadków dooringowych, a tamtejsze kampanie edukacyjne mocno promują tę technikę jako podstawę bezpiecznego współistnienia kierowców i rowerzystów.

W Niemczech temat również zyskuje na znaczeniu. W wielu miastach prowadzone są akcje uświadamiające, a instruktorzy jazdy coraz częściej uczą kursantów otwierania drzwi „na holenderski sposób”. Choć nie jest to obowiązek, niemieckie statystyki pokazują, że problem jest poważny – ponad połowa kolizji rowerzystów z zaparkowanymi autami wynika właśnie z nieostrożnego otwarcia drzwi.

W Wielkiej Brytanii technika została wpisana do oficjalnego Highway Code w 2022 roku. Duńczycy również traktują ją jako standard, szczególnie w zatłoczonych miastach, gdzie rowerzyści stanowią ogromną część ruchu.

Najważniejsza zmiana dopiero nadchodzi: Parlament Europejski zatwierdził przepisy, które mają wprowadzić obowiązek stosowania holenderskiego chwytu podczas egzaminu na prawo jazdy w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że w przyszłości każdy nowy kierowca będzie musiał wykazać się tą umiejętnością, tak samo jak sprawdzeniem martwego pola czy prawidłowym ustawieniem lusterek.

Jakie kary grożą za nieostrożne otwieranie drzwi?

Choć sam holenderski chwyt nie zawsze jest literalnie zapisany w przepisach, to kary dotyczą skutku, czyli stworzenia zagrożenia lub spowodowania wypadku. W Polsce za nieostrożne otwarcie drzwi grozi mandat w wysokości 200 zł, a jeśli dojdzie do kolizji – kierowca odpowiada jak za spowodowanie wypadku.

W Niemczech kara za otwarcie drzwi w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu wynosi od 20 do 35 euro, ale jeśli rowerzysta zostanie ranny, odpowiedzialność finansowa może być wielokrotnie wyższa. W Holandii mandat za stworzenie zagrożenia to 140 euro, a w Belgii – nawet do 300 euro, w zależności od skutków zdarzenia.

Dooring – cichy zabójca na miejskich ulicach

Wypadki dooringowe to jeden z najbardziej niedocenianych problemów w ruchu miejskim. Rowerzysta jadący 20–25 km/h nie ma żadnych szans na reakcję, gdy tuż przed nim nagle otwierają się drzwi samochodu. Uderzenie często kończy się poważnymi obrażeniami, a w skrajnych przypadkach – śmiercią.

W Niemczech ponad połowa kolizji rowerzystów z zaparkowanymi autami to właśnie dooring. W Belgii rocznie dochodzi do około 300 takich zdarzeń, choć eksperci podkreślają, że rzeczywista liczba jest wyższa, bo wiele wypadków nie jest zgłaszanych. W Polsce problem również narasta: według Polskiej Rady BRD około 8 procent wypadków z udziałem rowerzystów w dużych miastach to właśnie uderzenia w otwarte drzwi. W samej Warszawie w 2022 roku odnotowano ponad 120 takich przypadków, a w Krakowie – ponad 70.

Jeden ruch, który może uratować życie

Holenderski chwyt nie jest fanaberią ani „kolejnym wymysłem Brukseli”. To prosty, intuicyjny sposób na uniknięcie tragedii. W świecie, w którym rowerzyści, hulajnogiści i kierowcy muszą współistnieć na coraz ciaśniejszych ulicach, każdy gest zwiększający bezpieczeństwo ma znaczenie.

