Niemieccy eksperci ostrzegają przed Coca-Colą i folią aluminiową. Hitowy lifehack może skończyć się katastrofą

Chemia kontra rzeczywistość: skąd wziął się ten trend?

Według portalu ruhr24.de, pomysł polega na polaniu powierzchni Colą i pocieraniu jej zgniecioną folią aluminiową. W teorii ma to sens – napój zawiera kwas fosforowy, który faktycznie potrafi rozpuścić lekkie ślady utlenienia. Folia z kolei działa jak delikatny materiał polerujący. Nic dziwnego, że właściciele samochodów próbują w ten sposób szybko poprawić wygląd karoserii, licząc na tani i błyskawiczny efekt. Na pierwszy rzut oka powierzchnia może rzeczywiście wyglądać lepiej.

Eksperci ostrzegają: możesz zniszczyć powierzchnię

ADAC – największy automobilklub w Niemczech – w specjalnym nagraniu ostrzega, że ten trik może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. O ile na niektórych twardych, chromowanych elementach delikatne przetarcie może chwilowo poprawić wygląd, o tyle na bardziej wrażliwych powierzchniach ryzyko jest ogromne.

Reakcja kwasu z metalem, połączona z tarciem folii i oderwanymi cząstkami utlenienia, może prowadzić do mikro­zarysowań, a nawet przyspieszyć proces korozji. ADAC podkreśla, że w wielu przypadkach „cudowny sposób” nie tylko nie usuwa problemu, ale wręcz tworzy nowe ogniska uszkodzeń.

Zagrożenie większe, niż myślisz

Eksperci zwracają uwagę, że Coca-Cola to nie profesjonalny środek czyszczący. Zawiera cukier, który po wyschnięciu tworzy lepką warstwę przyciągającą brud i wilgoć – a to idealne warunki do powstawania nowych uszkodzeń.

Podobne ostrzeżenia pojawiają się również w kontekście felg. Zarówno Cola, jak i ocet mogą w niewłaściwych proporcjach trwale uszkodzić aluminium, a z uporczywym pyłem z klocków hamulcowych i tak sobie nie poradzą.

Co zamiast tego? Fachowcy nie mają wątpliwości

Specjaliści rekomendują korzystanie z profesjonalnych preparatów, które są stworzone do usuwania utlenienia i innych trudnych zabrudzeń bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Takie środki działają skuteczniej, są bezpieczne i nie powodują niepożądanych reakcji chemicznych.

W przypadku drobnych uszkodzeń powierzchniowych często wystarczy delikatna pasta polerska i miękka ściereczka. Jeśli problem jest poważniejszy – lepiej oddać sprawę w ręce fachowców.

Internet kocha skróty, ale nie wszystkie są bezpieczne

Lifehack z Colą i folią aluminiową może wyglądać efektownie na TikToku, ale eksperci są zgodni: to ryzykowny mit, który może skończyć się kosztownymi naprawami. Zanim więc sięgniesz po kuchenne „narzędzia”, warto zastanowić się, czy oszczędność kilku złotych nie zamieni się w znacznie większy rachunek.

