IMGW ostrzega przed nagłym załamaniem pogody! Wydano alerty dla sześciu województw

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-04 7:53

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek, 4 czerwca ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części kraju. Alerty obejmują województwa w zachodniej Polsce oraz regiony położone na południowym wschodzie. W zależności od obszaru zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, grad oraz silne porywy wiatru. Szczegóły poniżej.

IMGW ostrzega przed nagłym załamaniem pogody! Wydano alerty dla sześciu województw

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Autor: Freepik.com

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla sześciu województw

IMGW wydał w czwartek, 4 czerwca ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla czterech województw w zachodniej części Polski oraz dla dwóch na południowym wschodzie. Na zachodzie burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, na wschodzie silne opady deszczu.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą całych województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, a także północnych powiatów województwa dolnośląskiego oraz zachodniej części Wielkopolski. Alerty wydano również dla wschodnich terenów województw lubelskiego i podkarpackiego.

Na wschodzie ulewy i grad. Na zachodzie wiatr nawet do 80 km/h

Na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 do 21 w czwartek, 4 czerwca. Synoptycy prognozują tam burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu sięgające miejscami 35 mm. Możliwe są również porywy wiatru dochodzące do 60 km/h oraz lokalne opady gradu.

W zachodniej części kraju alerty zaczną obowiązywać o godzinie 17 i pozostaną aktywne do godziny 22. Według prognoz burzom mogą towarzyszyć silne podmuchy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h. Spodziewane są także opady deszczu do 20 mm oraz miejscami grad.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia jest najniższym poziomem w trzystopniowej skali stosowanej przez IMGW. Oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

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