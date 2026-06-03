Awaria na dworcu w Szczecinie. W holu pękł szklany sufit

Co się stało ze szklanym sufitem?

Do uszkodzenia doszło tydzień temu, 27 maja, podczas planowych prac serwisowych prowadzonych w hali dworca. Wtedy pracownicy zauważyli pęknięcia elementów podtrzymujących szklany świetlik nad kasami.

Jak poinformowała Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP S.A., podjęto doraźne działania naprawcze i zabezpieczające i trwa oczekiwanie na ocenę rzeczoznawcy konstruktora. Hol został zamknięty, a pasażerowie stracili dostęp do kas biletowych.

Jak kupić bilet? PKP uspokaja

PKP zapewnia, że mimo awarii dworzec funkcjonuje, choć w ograniczonym zakresie.

Pasażerowie mogą:

kupić bilety bez opłat u konduktora,

skorzystać z trzech biletomatów dostępnych na dworcu,

wkrótce – z tymczasowych kas biletowych.

PKP Intercity otrzymało już pomieszczenie pod tymczasową kasę biletową. Według zapowiedzi ma ona działać w okolicach sklepu Biedronka.

Kiedy naprawa?

PKP czeka na opinię rzeczoznawcy, który ma wskazać bezpieczny sposób usunięcia awarii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, docelowa naprawa rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia.

Choć sytuacja nie sparaliżowała całego dworca, utrudnienia są poważne – zwłaszcza dla osób starszych i tych, którzy wolą tradycyjną formę zakupu biletu. Tymczasowe kasy mają nieco odciążyć pasażerów, ale pełna normalność wróci dopiero po naprawie uszkodzonego sufitu.

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