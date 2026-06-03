Awaria na dworcu w Szczecinie. W holu pękł szklany sufit

Co się stało ze szklanym sufitem?
Do uszkodzenia doszło tydzień temu, 27 maja, podczas planowych prac serwisowych prowadzonych w hali dworca. Wtedy pracownicy zauważyli pęknięcia elementów podtrzymujących szklany świetlik nad kasami.
Jak poinformowała Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP S.A., podjęto doraźne działania naprawcze i zabezpieczające i trwa oczekiwanie na ocenę rzeczoznawcy konstruktora. Hol został zamknięty, a pasażerowie stracili dostęp do kas biletowych.
Jak kupić bilet? PKP uspokaja
PKP zapewnia, że mimo awarii dworzec funkcjonuje, choć w ograniczonym zakresie.
Pasażerowie mogą:
- kupić bilety bez opłat u konduktora,
- skorzystać z trzech biletomatów dostępnych na dworcu,
- wkrótce – z tymczasowych kas biletowych.
PKP Intercity otrzymało już pomieszczenie pod tymczasową kasę biletową. Według zapowiedzi ma ona działać w okolicach sklepu Biedronka.
Kiedy naprawa?
PKP czeka na opinię rzeczoznawcy, który ma wskazać bezpieczny sposób usunięcia awarii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, docelowa naprawa rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia.
Choć sytuacja nie sparaliżowała całego dworca, utrudnienia są poważne – zwłaszcza dla osób starszych i tych, którzy wolą tradycyjną formę zakupu biletu. Tymczasowe kasy mają nieco odciążyć pasażerów, ale pełna normalność wróci dopiero po naprawie uszkodzonego sufitu.