Weekend w Szczecinie zapowiada się deszczowo. Najcieplej będzie w sobotę

Pogoda w Szczecinie: 5-7 czerwca

Weekend w Szczecinie przyniesie zmienną aurę, w której główną rolę odegrają opady deszczu. Chociaż parasole przydadzą się każdego dnia, to termometry pokażą spore wahania. Największą różnicę w temperaturze odczujemy w sobotę, która zapowiada się na najcieplejszy dzień tego weekendu, mimo że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza.

Początek weekendu z największymi opadami

Piątek, 5 czerwca, rozpocznie weekend w Szczecinie od słabych, ale odczuwalnych opadów deszczu. Tego dnia prognozowana jest największa suma opadów z całego weekendu. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza, a noc przyniesie ochłodzenie do blisko 12°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, osiągając około 3 m/s.

Sobota: najcieplejszy dzień weekendu

Sobota, 6 czerwca, okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Temperatura w Szczecinie wzrośnie do ponad 21 stopni, co będzie wyraźną zmianą w porównaniu do pozostałych dni. Jednocześnie będzie to noc z najniższą temperaturą, spadającą do około 11°C. Opady deszczu również wystąpią, ale będą znacznie słabsze niż w piątek. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie niecałe 3 m/s.

Niedziela z ochłodzeniem i silniejszym wiatrem

Ostatni dzień weekendu, 7 czerwca, przyniesie kolejne zmiany. W Szczecinie zrobi się nieco chłodniej – termometry pokażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza. Deszcz znów może przybrać na sile w porównaniu do soboty. Dodatkowo nasili się wiatr, który będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Jak spędzić deszczowy weekend w Szczecinie?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Sobota, jako najcieplejszy i najmniej deszczowy dzień, wydaje się najlepszym momentem na aktywności na świeżym powietrzu, warto jednak mieć pod ręką parasol. W piątek i niedzielę, przy intensywniejszych opadach i silniejszym wietrze, lepszym pomysłem mogą okazać się wizyty w miejscach zadaszonych. Spacery w przerwach między opadami również będą możliwe, zwłaszcza w sobotnie popołudnie.

Dane pogodowe: OpenWeather