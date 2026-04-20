Został milionerem dzięki ślepemu losowi. W tej miejscowości padła "szóstka" w Lotto!

„Szóstka” padła na Pomorzu Zachodnim. Mamy nowego Lottomilionera!
To już pewne — Recz w woj. zachodniopomorskim dołączył 18 kwietnia do elitarnej listy miejscowości, w których padły główne wygrane w Lotto. To właśnie tam szczęśliwiec zgarnął dokładnie 2 000 000 złotych.
Jak informuje Totalizator Sportowy, zwycięski kupon został kupiony w kolekturze przy ul. Środkowej. Gracz nie kombinował, nie typował własnych liczb — zaufał metodzie „chybił trafił”. I to był strzał w dziesiątkę.
Wyniki losowania Lotto z 18 kwietnia
W sobotę wylosowano następujące liczby: 1, 6, 19, 32, 37, 43
To właśnie one znalazły się na jednym z zakładów nowego milionera z Recza.
Co można kupić za 2 miliony złotych?
Kwota robi wrażenie, a możliwości jest naprawdę sporo. Za 2 mln zł można pozwolić sobie m.in. na:
- luksusowy apartament w dużym mieście lub dom z ogrodem w spokojnej okolicy,
- nowe auto klasy premium, np. BMW, Audi czy Volvo,
- egzotyczne wakacje — nawet kilkanaście wyjazdów do najdalszych zakątków świata,
- inwestycje: mieszkania na wynajem, działki budowlane, lokaty, obligacje,
- spełnienie marzeń — własna firma, studio nagraniowe, jacht, a nawet roczna przerwa od pracy.
Dla wielu Polaków to pieniądze, które potrafią odmienić życie na zawsze.
Jak grać w Lotto? Zasady są proste
Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Zasady są banalne:
- gracz typuje 6 liczb z 49,
- może zrobić to samodzielnie lub wybrać opcję „chybił trafił”,
- jeden zakład kosztuje 3 zł,
- losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.
Aby zgarnąć główną wygraną, trzeba trafić wszystkie sześć liczb. Szanse są niewielkie, ale jak widać — szczęście potrafi uśmiechnąć się w najmniej oczekiwanym momencie.
Nowy milioner, nowe życie
Mieszkaniec Recza (lub ktoś, kto tylko przejazdem odwiedził tamtejszą kolekturę) właśnie dołączył do grona Lottomilionerów. Jedno jest pewne — 18 kwietnia 2026 roku zapamięta na zawsze.