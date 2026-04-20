Został milionerem dzięki ślepemu losowi. W tej miejscowości padła "szóstka" w Lotto!

„Szóstka” padła na Pomorzu Zachodnim. Mamy nowego Lottomilionera!

To już pewne — Recz w woj. zachodniopomorskim dołączył 18 kwietnia do elitarnej listy miejscowości, w których padły główne wygrane w Lotto. To właśnie tam szczęśliwiec zgarnął dokładnie 2 000 000 złotych.

Jak informuje Totalizator Sportowy, zwycięski kupon został kupiony w kolekturze przy ul. Środkowej. Gracz nie kombinował, nie typował własnych liczb — zaufał metodzie „chybił trafił”. I to był strzał w dziesiątkę.

Wyniki losowania Lotto z 18 kwietnia

W sobotę wylosowano następujące liczby: 1, 6, 19, 32, 37, 43

To właśnie one znalazły się na jednym z zakładów nowego milionera z Recza.

Co można kupić za 2 miliony złotych?

Kwota robi wrażenie, a możliwości jest naprawdę sporo. Za 2 mln zł można pozwolić sobie m.in. na:

luksusowy apartament w dużym mieście lub dom z ogrodem w spokojnej okolicy,

nowe auto klasy premium, np. BMW, Audi czy Volvo,

egzotyczne wakacje — nawet kilkanaście wyjazdów do najdalszych zakątków świata,

inwestycje: mieszkania na wynajem, działki budowlane, lokaty, obligacje,

spełnienie marzeń — własna firma, studio nagraniowe, jacht, a nawet roczna przerwa od pracy.

Dla wielu Polaków to pieniądze, które potrafią odmienić życie na zawsze.

Jak grać w Lotto? Zasady są proste

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Zasady są banalne:

gracz typuje 6 liczb z 49,

może zrobić to samodzielnie lub wybrać opcję „chybił trafił”,

jeden zakład kosztuje 3 zł,

losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.

Aby zgarnąć główną wygraną, trzeba trafić wszystkie sześć liczb. Szanse są niewielkie, ale jak widać — szczęście potrafi uśmiechnąć się w najmniej oczekiwanym momencie.

Nowy milioner, nowe życie

Mieszkaniec Recza (lub ktoś, kto tylko przejazdem odwiedził tamtejszą kolekturę) właśnie dołączył do grona Lottomilionerów. Jedno jest pewne — 18 kwietnia 2026 roku zapamięta na zawsze.

