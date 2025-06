Zakończyły się prace nad budową nowej kładki pieszo-rowerowej nad jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta — ulicą Struga. Kładka o długości całkowitej 36,25 metra i szerokości użytkowej 4 metrów to nowoczesna, jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa. Przemieszczenie się z jednej strony ulicy Struga na drugą umożliwiają schody oraz łagodnie wyprofilowane pochylnie. Całkowita długość konstrukcji wraz z pochylniami to ok. 300 metrów.

Zakres prac objął także wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, montaż elementów małej architektury (koszy na odpadki i poidełka). W ramach inwestycji przebudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych, zapewniając bezpieczne połączenie z istniejącą infrastrukturą. Zagospodarowana została także zieleń. Przesadzone zostały drzewa kolidujące z konstrukcją kładki (lipy oraz sosny) oraz wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, co oznacza, że to sami mieszkańcy zdecydowali o jej powstaniu. Kładka z pewnością poprawi komfort mieszkańców tej części Szczecina, którzy zyskają krótką i wygodną drogę na drugą stronę ul. Struga, gdzie znajdują się liczne sklepy. Dotychczas, żeby do nich dotrzeć, mieszkańcy os. Majowego musieli pokonywać długi dystans okrężną drogą przez wiadukt na ul. Wiosennej lub rondo na skrzyżowaniu z ul. Pomorską.

Generalnym Wykonawcą jest firma PORR S.A. Koszt prac to ponad 7,6 mln zł. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Inwestycja zrealizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

