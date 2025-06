i Autor: Grzegorz Kluczyński 20 milionów na pomysły mieszkańców. Prawie 200 projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Pieniądze na inwestycje

Ruszyła kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w której do podziału jest aż 20 milionów złotych. To szansa na realizację pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców Szczecina. A jest ich do wyboru prawie dwieście - zarówno projekty lokalne, dotyczące poszczególnych osiedli, jek i ogólnomiejskie.