Kolejny poślizg na ważnej inwestycji. Jeszcze więcej utrudnień na Pomorzanach

Mimo, że można już swobodnie przejechać ulicą Kolumba, "torowa rewolucja" wciąż jest ogromnym utrudnieniem dla mieszkańców Pomorzan. Od roku trwa przebudowa al. Powstańców Wlkp., czyli jednej z głównych ulic łączących tę część miasta z centrum. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zakończy się ona w lipcu. W najbliższym czasie mieszkańców czekają kolejne zmiany.

Zmiany w organizacji ruchu

O nadchodzących zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej poinformował w mediach społecznościowych szczeciński radny Stanisław Kaup. W dniach 20 czerwca - 4 lipca zamknięty zostanie wlot z ul. Szpitalnej w al. Powstańców Wlkp. Jednocześnie zostanie otwarty przejazd przez skrzyżowanie ulic Budziszyńskiej i Smolańskiej.

Od 7 lipca nastąpi całkowite zamknięcie al. Powstańców Wlkp. na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Frysztacką. Jednocześnie skrzyżowanie al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Frysztacką pozostanie w pełni przejezdne. Udostępniony będzie także cały przejazd al. Powstańców Wlkp. – Budziszyńska – Smolańska. Ruch autobusów komunikacji miejskiej odbywać się będzie przez ul. Orawską.

Zmiany na trasie "czwórki"

Kolejne zmiany dotyczą kursowania tramwaju linii nr 4. W dniach 5-6 lipca jego trasa ma zostać skrócona do przystanku na skrzyżowaniu al. Piastów i ul. Szwoleżerów. Ma to związek z koniecznością przebudowy przystanku na pl. Szyrockiego, który obecnie jest przystankiem końcowym "czwórki". Tak będzie przez całe wakacje. Od 1 września trasa tramwajowa zostanie wydłużona aż do skrzyżowania al. Powstańców Wlkp. i ul. Milczańskiej. Tramwaje wciąż nie dojadą do pętli na Pomorzanach, jednak będzie to ogromne ułatwienie dla mieszkańców.

"Zaznaczam, że podane terminy mogą ulec zmianie, ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Dla przykładu, jakie problemy na tej budowie znajduje wykonawca, to ostatnie odnalezienie niezinwentaryzowanej rury. Mam jednak deklarację wykonawcy, że zwiększy intensywność prac poprzez wydłużenie godzin roboczych w ciągu doby"

- informuje radny.

Na zakończenie prac jeszcze poczekamy

Pierwotnie zakładano, że prace na al. Powstańców Wlkp. zakończą się w lipcu 2025 roku, jednak wiadomo już, że ten termin nie zostanie dotrzymany i przesunie się o kilka miesięcy. Przeszkodą okazały się m.in. dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Ich stan techniczny wymaga gruntownej przebudowy, co niestety wpłynie na termin zakończenia prac i oddania inwestycji do użytku.

