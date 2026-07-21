To będzie najdłuższy taki tunel w Polsce. Ostatnia formalność dopełniona. "To otwiera drogę do startu prac"

Użytkowanie górnicze podpisane. Otwiera się droga do drążenia tunelu

GDDKiA Szczecin podpisała z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego dla tunelu pod Odrą. To dokument wymagany przez znowelizowane w 2023 roku Prawo geologiczne i górnicze, które nakazuje stosowanie procedur górniczych przy budowie wszystkich tuneli – nawet tych wykonywanych metodami budowlanymi.

- To ostatni formalny krok, który pozwala nam rozpocząć budowę najdłuższego tunelu drogowego w Polsce – zaznacza Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Tunel będzie powstawał pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego, a na placu budowy działać będzie specjalny „Zakład” w rozumieniu ustawy.

Start prac od strony Świętej. TBM przebije się pod Odrą dwa razy

Po majowym podpisaniu kontraktu na odcinek S6 Police–Goleniów wykonawca ruszył z przygotowaniami. Trwa projektowanie, organizowanie dróg dojazdowych i przygotowanie komory startowej w rejonie miejscowości Święta.

To właśnie tam trafi gigantyczna maszyna TBM, która najpierw wydrąży pierwszą nawę tunelu, a po dotarciu do komory odbiorczej przy węźle Police zostanie rozebrana, przetransportowana i ponownie złożona, by wykonać drugą rurę.

- Skala tej inwestycji jest bezprecedensowa – średnica tunelu to prawie 15 metrów, a głębokość sięgnie 51 metrów – podkreśla Grzeszczuk.

Urobek – głównie piaski i żwiry – zostanie wykorzystany do budowy nasypów między tunelem a Goleniowem.

Harmonogram na lata 2027–2033

Wiosną przyszłego roku ruszy budowa ścian szczelinowych komory startowej. Drążenie tunelu rozpocznie się w drugiej połowie 2028 roku i potrwa do 2031.

Kierowcy pojadą tunelem oraz całym odcinkiem S6 Police–Goleniów w 2033 roku.

Tunel pod Odrą – najważniejszy element Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Tunel powstanie na północ od Polic, pod torami wodnymi prowadzącymi do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe i hydrologiczne budowa podziemna była jedyną możliwą opcją.

Obiekt będzie dwunawowy, z 19 przejściami poprzecznymi służącymi do ewakuacji. Spód konstrukcji zejdzie na 51 metrów, a jezdnia znajdzie się 45 metrów pod powierzchnią terenu.

- To kluczowy element całej obwodnicy. Po jego ukończeniu Szczecin i cały region zyskają zupełnie nową jakość komunikacyjną – podsumowuje Grzeszczuk.

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