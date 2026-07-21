To będzie najdłuższy taki tunel w Polsce. Ostatnia formalność dopełniona. "To otwiera drogę do startu prac"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-21 8:21

Ostatnia formalność wreszcie dopięta. Podpisanie użytkowania górniczego otwiera drogę do rozpoczęcia jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji drogowych w Polsce – budowy 5‑kilometrowego tunelu pod Odrą, który stanie się najbardziej spektakularnym elementem Zachodniej Obwodnicy Szczecina. To moment, na który czekał cały region: od teraz wykonawca może przejść z papierów do realnych prac, a gigantyczna maszyna TBM zacznie drążyć pod rzeką już najprawdopodobniej za kilkanaście miesięcy.

Użytkowanie górnicze podpisane. Otwiera się droga do drążenia tunelu

GDDKiA Szczecin podpisała z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego dla tunelu pod Odrą. To dokument wymagany przez znowelizowane w 2023 roku Prawo geologiczne i górnicze, które nakazuje stosowanie procedur górniczych przy budowie wszystkich tuneli – nawet tych wykonywanych metodami budowlanymi.

- To ostatni formalny krok, który pozwala nam rozpocząć budowę najdłuższego tunelu drogowego w Polsce – zaznacza Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Tunel będzie powstawał pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego, a na placu budowy działać będzie specjalny „Zakład” w rozumieniu ustawy.

Start prac od strony Świętej. TBM przebije się pod Odrą dwa razy

Po majowym podpisaniu kontraktu na odcinek S6 Police–Goleniów wykonawca ruszył z przygotowaniami. Trwa projektowanie, organizowanie dróg dojazdowych i przygotowanie komory startowej w rejonie miejscowości Święta.

To właśnie tam trafi gigantyczna maszyna TBM, która najpierw wydrąży pierwszą nawę tunelu, a po dotarciu do komory odbiorczej przy węźle Police zostanie rozebrana, przetransportowana i ponownie złożona, by wykonać drugą rurę.

- Skala tej inwestycji jest bezprecedensowa – średnica tunelu to prawie 15 metrów, a głębokość sięgnie 51 metrów – podkreśla Grzeszczuk.

Urobek – głównie piaski i żwiry – zostanie wykorzystany do budowy nasypów między tunelem a Goleniowem.

Polecany artykuł:

Do dwóch razy sztuka? Ponownie wybrano wykonawcę obwodnicy największej wsi w re…

Harmonogram na lata 2027–2033

Wiosną przyszłego roku ruszy budowa ścian szczelinowych komory startowej. Drążenie tunelu rozpocznie się w drugiej połowie 2028 roku i potrwa do 2031.

Kierowcy pojadą tunelem oraz całym odcinkiem S6 Police–Goleniów w 2033 roku.

Tunel pod Odrą – najważniejszy element Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Tunel powstanie na północ od Polic, pod torami wodnymi prowadzącymi do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe i hydrologiczne budowa podziemna była jedyną możliwą opcją.

Obiekt będzie dwunawowy, z 19 przejściami poprzecznymi służącymi do ewakuacji. Spód konstrukcji zejdzie na 51 metrów, a jezdnia znajdzie się 45 metrów pod powierzchnią terenu.

- To kluczowy element całej obwodnicy. Po jego ukończeniu Szczecin i cały region zyskają zupełnie nową jakość komunikacyjną – podsumowuje Grzeszczuk.

Wizualizacja Zachodniej Obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. O postępach prac przeczytasz na SE Szczecin.
Galeria zdjęć 14
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA
INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKIE
GDDKIA
TUNEL