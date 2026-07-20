Niepokojący dźwięk rozlegnie się w całym regionie. Dlaczego w województwie zachodniopomorskim wyją syreny? 21.07.2026

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-20 9:05

We wtorek, 21 lipca, mieszkańcy i turyści przebywający w województwie zachodniopomorskim mogą usłyszeć głośny dźwięk syren alarmowych. To element ogólnopolskich ćwiczeń „Alarm‑26”. Nie ma powodów do obaw i nie należy podejmować żadnych działań.

Głośniki syreny alarmowej na dachu budynku na tle panoramy miasta. O ćwiczeniach w regionie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński Syrena alarmowa

Syreny zawyją w Zachodniopomorskiem

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informuje, że w ramach ćwiczenia „Alarm‑26” syreny mogą być uruchamiane na terenie całego regionu między godziną 7:00 a 19:00. W tym czasie możliwe jest zarówno ogłoszenie próbnego alarmu, jak i jego odwołanie.

Sygnały będą miały formę 3‑minutowego, modulowanego dźwięku (ogłoszenie alarmu) lub 3‑minutowego dźwięku ciągłego (odwołanie alarmu).

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Urzędnicy podkreślają, że wtorkowe sygnały nie oznaczają żadnego zagrożenia. To wyłącznie zaplanowane ćwiczenia, które mają sprawdzić sprawność systemu ostrzegania i przekazywania informacji.

Mieszkańcy nie muszą reagować na dźwięk syren. Wystarczy zachować spokój i – jak zaznacza urząd – śledzić komunikaty przekazywane oficjalnymi kanałami, takimi jak alerty SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informacje w radiu i telewizji oraz aplikacja RSO.

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Kto przeprowadzi ćwiczenia?

W działaniach wezmą udział wojewodowie, samorządy powiatowe i gminne, a także jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie ich zadaniem będzie praktyczne przetestowanie syren poprzez ich głośne uruchomienie.

Ćwiczenie ma sprawdzić, czy system alarmowania działa sprawnie i czy w sytuacji kryzysowej wszystkie elementy infrastruktury zadziałają bez opóźnień.

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