Ten kierunek wybierają Polacy na Wielkanoc. Prawdziwe tłumy. "Całe rodziny". Hotelarze liczą zyski

Wszystko wskazuje na to, że pogoda w te święta wielkanocne będzie sprzyjać spacerom i zachęcać do odpoczynku na świeżym powietrzu. Ten pierwszy powiew wiosny najlepiej odczują właściciele hoteli, pensjonatów i restauracji nad Bałtykiem. - Z informacji, jakie mamy od hotelarzy z Kołobrzegu, Świnoujścia i Międzyzdrojów wynika, że będą to najlepsze święta od 2019 roku. Obłożenie oceniane jest na 70-80 proc., a w niektórych hotelach nawet na 100 procent - powiedziała dla RMF 24 Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Część hoteli obniżyło ceny, co dodatkowo zachęca turystów do świętowania nad Bałtykiem. - Na Wielkanoc spodziewamy się nad Bałtykiem tłumów. Część turystów przyjeżdża tutaj na weekend. Hotelarze informują nas o klientach, którzy marzyli o Wielkanocy nad Bałtykiem i przyjeżdżają całymi rodzinami, ale wiemy, że będzie mnóstwo klientów jednodniowych - kontynuuje Mojsiuk.

Prognoza pogody na Wielkanoc, niedziela 31 marca 2024

Wielkanoc, jeśli chodzi o pogodę, zapowiada się przyjemnie w całej Polsce. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Tylko w zachodniej połowie Polski możliwy jest przelotny deszcz. Synoptycy IMGW przewidują temperaturę maksymalną od 18 st. C na północnym zachodzie do 24 st. C na południu, tylko nad samym morzem około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru do 55 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, a wysoko w Tatrach i w Sudetach do 100 km/h.

