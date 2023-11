Kochasz Polskę? W tym quizie musisz mieć minimum 12/15. Pytanie nr 5 to pułapka

Obchodzony od lat 90. "dzień singla" nazywany też "dniem podwójnej jedenastki", który ma być zupełnym przeciwieństwem walentynek, przypada 11 listopada, czyli dokładnie wtedy, gdy w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Data tego święta, które wywodzi się z Chin, nie została wybrana przypadkowo. Cztery jedynki (11.11) mają reprezentować osoby stanu wolnego.

Święto singli z czasem nabrało komercyjnego wymiaru i stało się - obok "black friday" czy "boxing day" jednym z najważniejszych handlowych dni na świecie. W Polsce raczej nie ma szans, by się przyjęło, ze względu na zbieżność dat ze świętem narodowym, jednak z jego zalet mogą korzystać mieszkańcy zachodniego pogranicza, którzy wykorzystując dzień wolny od pracy, mogą wybrać się do Niemiec na atrakcyjne zakupy. A możliwości są naprawdę spore nie tylko na dużą liczbę sklepów i galerii handlowych w przygranicznych miastach, ale także na bliskość Berlina.

Co można kupić taniej z okazji "dnia singla"?

Co można kupić taniej z okazji "dnia singla"? Tutaj oferta zdaje się nie mieć końca, gdyż wszystko zależy od kreatywności właścicieli sklepów. Tańsza jest m.in. odzież, zabawki, książki, artykuły gospodarstwa domowego i elektronika. Jak informuje portal polskiobserwator.de, w święcie biorą udział m.in. takie sieci handlowe jak MediaMarkt Saturn, Notebooksbilliger.de, Hunkemöller, Lidl czy Otto. 11 listopada ceny produktów w niemieckich sklepach spadają średnio o około 30 procent. Jest to niewątpliwie okazja, by już wcześniej zaopatrzyć się w pierwsze prezenty pod choinkę. Kolejną szansą na tańsze zakupy będzie coraz bardziej popularny również w Polsce "black friday" ("czarny piątek"), który w tym roku przypada 24 listopada.

