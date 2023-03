Robi to co lubi i odnosi sukcesy!

Wielkanoc 2023. Ceny idą w górę przez inflację

Inflacja w Polsce dała się we znaki niemal wszystkim. Odczuwamy to bardzo boleśnie, szczególnie przed zbliżającą się Wielkanocą 2023. Wybierając się na zakupy do ulubionych sklepów, zostawiamy w nich coraz więcej pieniędzy lub wydając tyle samo, co wcześniej, torba z zakupami jest coraz lżejsza. Przypomnijmy, w lutym, według danych opublikowanych przez GUS, inflacja w Polsce wyniosła 18,4 procenta w ujęciu rocznym, co jest rekordową wartością na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Niestety odczuwamy to wszyscy. Jak to się przekłada na ceny produktów wielkanocnych, a przede wszystkim na cenę majonezu?

Cena majonezu na Wielkanoc 2023. Czy można liczyć na promocje na majonez?

Zbliża się Wielkanoc 2023, a to oznacza wzmożony ruch w sklepach i poszukiwania produktów, które znajdą się na świątecznych stołach. Klienci szukają nie tylko jajek, ale również mięs, wędlin, ciast i oczywiście majonezu, który przyda się nie tylko do potraw jajecznych, ale również do sałatek i innych wyrobów. Jak co roku przed Wielkanocą, Polacy liczą na promocje na majonez w swoich ulubionych sklepach takich jak Lidl czy Biedronka. W niektórych sklepach już można się załapać na specjalne oferty na produkty wielkanocne.

Nie da się jednak ukryć, że w ostatnim czasie cena majonezu znacznie wzrosła. Czy tylko w Polsce jest tak drogo? Postanowiliśmy to sprawdzić. Porównaliśmy cenę majonezu w polskich sklepach oraz w Niemczech i w Czechach. Rekordowo drogi majonez kosztuje aż... 22 zł za słoik! Gdzie jest tak kosmicznie drogo? Szczegóły w naszej galerii.

W poniższej galerii znajdziecie zestawienie cen majonezu zarówno w polskich, jak i niemieckich oraz czeskich sklepach. Niektóre potrafią zwalić z nóg!

Domowy majonez: przepis

Ratunkiem na drożyznę i wysokie ceny majonezu może być przygotowanie go samodzielnie w domu, według prostego przepisu. Jeśli nie wiecie, jak przygotować domowy majonez, przepis znajdziecie w naszym materiale: DOMOWY MAJONEZ: SZYBKI PRZEPIS NA MAJONEZ W 10 SEKUND

