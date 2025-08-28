Przemyt ludzi w taksówce

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia, w nocy, w okolicach Dobrej, niedaleko Szczecina i granicy z Niemcami. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie zatrzymali do kontroli taksówkę na gdańskich numerach rejestracyjnych.

Za kierownicą siedział 33-letni Ukrainiec, który legalnie przebywa w Polsce. Jego pasażerami było trzech Etiopczyków w wieku 21-26 lat, którzy zmierzali w kierunku Niemiec. Okazało się, że Etiopczycy przebywają w Polsce nielegalnie, bez ważnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu. Wszyscy zostali zatrzymani.

Zarzuty dla taksówkarza i imigrantów

Ukraińcowi postawiono zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Polski do Niemiec we współdziałaniu z innymi osobami. Etiopczykom zarzucono przekroczenie granicy wbrew przepisom z Białorusi do Polski oraz usiłowanie jej przekroczenia z Polski do Niemiec.

Wyroki i areszt dla przemytnika

Etiopczycy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Sąd postanowił również o podaniu wyroku do publicznej wiadomości. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec organizatora przerzutu tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Co dalej z imigrantami?

Sąd postanowił o umieszczeniu Etiopczyków w strzeżonym ośrodku na okres 90 dni. Tam będą czekać na zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do powrotu.

Przemyt ludzi to poważne przestępstwo, za które grożą surowe kary. Straż Graniczna regularnie udaremnia próby nielegalnego przekraczania granicy.

